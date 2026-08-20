Fabrizio Castori esclusivo: “Il Palermo di Inzaghi è la squadra da battere in Serie B, ma mai darlo per scontato…”

Il decano degli allenatori italiani in attività, con il record di panchine in Serie B (ben 640, oltre ad altre 46 in A, 308 in C e 518 tra i dilettanti) orgogliosamente esibito in bacheca, Fabrizio Castori , come vede questa stagione nascente dopo le prime gare di Coppa Italia e in vista dell’imminente campionato? «Come al solito sarà un’annata combattuta e non sarà possibile mai abbassare la guardia. Ma la bellezza della categoria è esattamente questa imprevedibilità dei risultati, che rende tutto incerto e più bello». Palermo contro tutti? «Il Palermo è la squadra da battere, semplicemente perché è la più forte. Ma anche lo scorso anno lo era eppure s’è dovuta arrendere al Catanzaro nei playoff. Dunque, mai dare niente per scontato». Verona, Cremonese e Pisa le antagoniste di Inzaghi? «Verona, Pisa e Cremonese sono le altre candidate alla lotta per la A, non solo per le risorse del paracadute che hanno agevolato i rispettivi club sul mercato. Ma ci metto anche il Modena e il Padova, che hanno fatto una campagna acquisti significativa. Poi ci sarà la solita sorpresa, che può essere il Mantova, oppure altre squadre che ora sono impossibili da prevedere».

Le outsider non mancano mai. Come il Catanzaro, spintosi con Aquilani alle soglie della A, sino alla finale con il Monza.

«È stata un’annata avvincente e imprevedibile. Il Catanzaro dei giovani ha meritato la finale. Battere il Palermo è stata un’impresa. Poi l’esperienza dei brianzoli ha avuto la meglio».

Anche il Frosinone di Alvini ha sorpreso tutti con i suoi funambolici attaccanti e il suo calcio offensivo. Un sistema di gioco che funzionerà anche in A?

«Il Frosinone ha giocato un calcio propositivo che Alvini non abbandonerà in A, sapendo che tutto può diventare difficile senza equilibrio».



La B si sta confermando una palestra per i talenti. Come ha confermato il report della Lega, ne abbiamo visti crescere tantissimi, alcuni portati in Nazionale da Silvio Baldini, da Ct dell’Italia. Una mission di categoria?

«Con i giovani servono coraggio e pazienza. Nelle Nazionali giovanili siamo fra i primi in Europa, poi bisogna capire perché si crea questo corto circuito con i grandi».



Ma perché poi i nostri giovani non trovano spazio in A?

«Non c’è una sola ragione. Certamente le regole non agevolano (come la camera di compensazione, ndr) l’ingaggio di talenti italiani ed è fiscalmente più conveniente ingaggiare calciatori all’estero. Ma è anche una questione culturale e di mentalità».



Troppi stranieri?

«Sì, sono d’accordo: ci sono troppi calciatori che arrivano da altre nazioni e, soprattutto, molti non sono neanche migliori dei nostri. Bisogna ripartire dai vivai e da una visione maggiormente orientata al calcio domestico».



Nella passata stagione in B chi ha praticato il miglior calcio, secondo Castori?

«Chi ha vinto, alla fine. Il Venezia di Stroppa coniugava qualità e verticalità, come piace da sempre a me. Ma non era scontato tornare subito in A. Anche il Frosinone ha resettato la stagione precedente, nella quale aveva rischiato addirittura la retrocessione in C, e ha messo assieme la capacità di aggredire gli spazi con l’idea di capovolgere immediatamente l’azione. Mi è piaciuta anche l’organizzazione del Catanzaro di Aquilani» .

Lei ha studiato Sacchi e s’è aggiornato con Klopp. Il suo calcio continua a basarsi sulla ricerca costante della profondità e sulla verticalizzazione istantanea. Ha analizzato il tiki-taka per poter battere chi lo pratica. Pensa di poter cambiare idea prima di chiudere con il calcio?

«Non ci penso proprio. Seguo attentamente le evoluzioni e valuto i cambiamenti, ma resto fedele ai miei principi di gioco. Sono sempre arrivato a dei risultati mettendo in pratica le mie idee, che verifico in ogni partita. E niente mi ha ancora convinto a cambiarle. Mi confronto costantemente con altri sistemi e li guardo da più punti di vista. Ma resto ancorato alla mia visione del calcio, che è appartenuta a grandi allenatori del passato ed è stata fatta propria da tanti tecnici moderni. Sacchi e Klopp sono i miei grandi ispiratori e maestri».



A proposito, quando la rivedremo in panchina?

«Mi auguro presto. Ho ancora voglia di verticalizzare e aggredire la porta avversaria».