Dove vedere Vicenza-Catanzaro in tv? Dazn, Rai o Prime Video, orario

Sarà lo stadio "Romeo Menti" di Vicenza il teatro dell' Open Day della Serie B 2026/27 . La squadra allenata da Fabio Gallo , neopromossa in cadetteria dopo aver dominato il girone A di Serie C, ospita il Catanzaro di Giorgio Gorgone , reduce dalla finale playoff persa contro il Monza di Paolo Bianco e dall'addio di Alberto Aquilani in panchina. Nel mezzo, in casa giallorossa, anche la telenovela Turati , allenatore scelto inizialmente da Ciro Polito, prima dell'inattesa virata dello stesso tecnico direzione Spezia.

Vicenza-Catanzaro, l'orario

Vicenza-Catanzaro andrà in scena oggi, venerdì 21 agosto, alle ore 20:30 allo stadio "Romeo Menti". Tante le iniziative programmate dalla Lega B all'alba della 95esima edizione del campionato cadetto: una cerimonia speciale, alla presenza del presidente Paolo Bedin, con i giocatori accompagnati a centrocampo da bambini vestiti con i kit delle 20 squadre partecipanti alla Serie BKT. Prima del fischio d'inizio, la cantante, compositrice e produttrice musicale Serena Menarini eseguirà l'Inno italiano.

Dove vedere Vicenza-Catanzaro in diretta tv

Vicenza-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN in modalità gratuita e in co-esclusiva, previo abbonamento, su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN, Amazon Prime Video e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Vicenza-Catanzaro, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Per l'occasione, su DAZN, basterà registrarsi inserendo una propria e-mail e creando un account, per assistere gratuitamente in streaming all'Open Day della nuova Serie B. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Vicenza-Catanzaro su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.