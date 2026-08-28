Dove vedere Cremonese-Modena in tv? Dazn o Sky, orario  

Cremonese-Modena, l'orario

La partita è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20:30 allo stadio "Zini" di Cremona. Il direttore di gara sarà Rapuano di Rimini. Pistarelli e Santarossa i guardalinee. Ramondino il quarto uomo. Al var Piccinini, coadiuvato da Meraviglia.

Dove vedere Cremonese-Modena in diretta tv

Cremonese-Modena sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN e su LaB Channel su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Modena, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.