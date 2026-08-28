Dove vedere Cremonese-Modena in tv? Dazn o Sky, orario
Al via la seconda giornata di Serie B. Il turno si apre allo "Zini", dove la Cremonese di Giampaolo, dopo la sconfitta all'esordio in casa dell'Empoli, davanti ai propri tifosi vuole ottenere i primi punti della stagione. L'avversario sarà il Modena di Galloppa, vittorioso nella prima giornata in trasferta a Benevento.
Cremonese-Modena, l'orario
La partita è in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle ore 20:30 allo stadio "Zini" di Cremona. Il direttore di gara sarà Rapuano di Rimini. Pistarelli e Santarossa i guardalinee. Ramondino il quarto uomo. Al var Piccinini, coadiuvato da Meraviglia.
Dove vedere Cremonese-Modena in diretta tv
Cremonese-Modena sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su DAZN e su LaB Channel su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Cremonese-Modena, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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