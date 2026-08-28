Modena show, doppietta di Olzer e gol di Caso: travolta in trasferta la Cremonese di Giampaolo

Modena dominante, doppietta di Olzer

Modena dominante nel primo tempo. Pronti, via, e Tonoli viene messo a tuto per tu con Agazzi. Tutto fermo: fuorigioco. Poi, Caso spinge una ripartenza e mette in mezzo per Bianco: tiro di prima, dal limite dell'area di rigore, che si spegne sul fondo. La reazione della Cremonese è affidata a un tentativo di Luperto, respinto da Chichizola. Al 31' il Modena passa in vantaggio: lancio illuminante di Brugman, gran gol di Olzer, che controlla al volo con il sinistro, salta Agazzi e appoggia in rete. Sulle ali dell'entusiasmo, il Modena sfiora il raddoppio: Zampano scappa sulla fascia sinistra e crossa costringendo Luperto a rifugiarsi in caldio d'angolo. Al 45' il raddoppio dello scatenato Olzer: assist di Ambrosino e sinistro imparabile per Agazzi. Il Modena è irresistibile: Caso è una freccia, Ambrosino batte ancora Agazzi, ma è tutto vanificato dalla sua posizione irregolare. Si va al riposo sul risultato di Cremonese-Modena 0-2.

Cremonese travolta, Caso cala il tris: il Modena vince 3-0

Due cambi per Giampaolo a inizio ripresa: Bonazzoli e Pezzella vengono rilevati da Nasti e Lordkipanidze. Ma il Modena ci mette solo dieci minuti per calare il tris: Ambrosino recupera palla all'altezza dall'area di rigore del Modena e parte palla al piede, serve Caso libero sulla sinistra, che entra in area e non lascia scampo Chichizola. La Cremonese è tramortita. Giampaolo pesca ancora dalla panchina: Gerli e Vogliacco fanno posto a Lottici Tessadri e Folino, ma la partita la fa sempre il Modena, mai domo, che con Imputato si rende di nuovo pericoloso. Pontisso fa posto a Berti, esaurendo i cambi a disposizione dei padroni di casa. La gara scivola via senza ulteriori sussulti, fatta eccezione per una sortita senza fortuna di Lordkipanidze. Vince il Modena: 3-0 autorevole a Cremona.

Nel prossimo turno Cremonese-Padova e Modena-Avellino

Nel prossimo turno la Cremonese giocherà ancora in casa: domenica 6 settembre, alle 19:30, è in programma la sfida con il Padova. Nella terza giornata di Serie B, invece, il Modena affronterà l'Avellino al Braglia, domenica 6 settembre, alle 15.