Serie B: la classifica aggiornata

Risultati, tabellini e calendario

Colpi esterni per Juve Stabia e Cesena

Ad aprire le danze sono due vittorie esterne, quella della Juve Stabia in casa della Samp e quella del Cesena in casa dell'Entella. A Marassi è Tutino ad illudere i blucerchiati, raggiunti e scavalcati dalle reti di Bellich e Di Nardo, che regalano il successo alle Vespe campane. A Chiavari risultato ancora più netto e firmato dai gol di Fiori e del solito Shpendi.

Sampdoria-Juve Stabia 1-2: cronaca, statistiche e tabellino

Entella-Cesena 0-2: cronaca, statistiche e tabellino

Tris Avellino, pari per Ascoli e Verona

Nei match serali, primo successo per l'Avellino di Nesta che travolge 3-0 il Vicenza, con le reti di Besaggio, Russo e Romuzzi. L'Ascoli non va oltre il pari con la Carrarese allo stadio 'Del Duca', con Gori che nel finale risponde alla rete di Abiuso, come il Verona di Baroni sul campo del Padova, con un rigore di Sarr a rispondere al'autogol di Edmundsson.

Avellino-Vicenza 3-0: cronaca, statistiche e tabellino

Ascoli-Carrarese 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Padova-Verona 1-1: cronaca, statistiche e tabellino