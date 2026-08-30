Dove vedere Benevento-Sudtirol in tv? Dazn o Prime Video, orario

Dopo l'esordio amaro al Vigorito contro il Modena, il Benevento gioca di nuovo in casa e va alla ricerca dei primi punti stagionali. La squadra di Floro Flores sarà impegnata nella sfida contro il Sudtirol . Altoatesini che hanno iniziato bene il campionato con la vittoria casalinga ai danni della Virtus Entella.

Benevento-Sudtirol, l'orario

Benevento-Sudtirol si disputerà oggi, domenica 30 agosto, alle ore 21 allo stadio "Ciro Vigorito". La partita sarà diretta dall'arbitro Mario Perri della sezione di Roma 1. Ceolin e Di Giacinto saranno gli assistenti, Totaro il quarto ufficiale. Al Var ci saranno

Dove vedere Benevento-Sudtirol in diretta tv

Benevento-Sudtirol sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Benevento-Sudtirol, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Benevento-Sudtirol su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.