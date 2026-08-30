Dove vedere Benevento-Sudtirol in tv? Dazn o Prime Video, orario
Dopo l'esordio amaro al Vigorito contro il Modena, il Benevento gioca di nuovo in casa e va alla ricerca dei primi punti stagionali. La squadra di Floro Flores sarà impegnata nella sfida contro il Sudtirol. Altoatesini che hanno iniziato bene il campionato con la vittoria casalinga ai danni della Virtus Entella.
Benevento-Sudtirol, l'orario
Benevento-Sudtirol si disputerà oggi, domenica 30 agosto, alle ore 21 allo stadio "Ciro Vigorito". La partita sarà diretta dall'arbitro Mario Perri della sezione di Roma 1. Ceolin e Di Giacinto saranno gli assistenti, Totaro il quarto ufficiale. Al Var ci saranno
Dove vedere Benevento-Sudtirol in diretta tv
Benevento-Sudtirol sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Benevento-Sudtirol, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Benevento-Sudtirol su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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