Dove vedere Arezzo-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario

La squadra di Filippo Inzaghi affronta la neopromossa: tutto quello che c'è da sapere sulla sfida valida per la seconda giornata di campionato

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Pubblicato il 30.08.2026, 11:05

ArezzoPalermoSerie B

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La corsa del Palermo riparte da Arezzo. La squadra di Filippo Inzaghi affronta la neopromossa nella seconda giornata del campionato di Serie B. Entrambe sono reduci dall'esordio positivo: i toscani hanno espugnato il Partenio-Lombardi di Avellino con il gol allo scadere di Ionita, mentre i rosanero hanno iniziato bene la stagione battendo per 1-0 la Juve Stabia.

Arezzo-Palermo, l'orario

Arezzo-Palermo si disputerà oggi, domenica 30 agosto, alle ore 19 allo stadio Comunale di Arezzo. La partita è stata affidata al direttore di gara Marinelli della sezione di Tivoli. I suoi assistenti saranno Galimberti e Zanellati, Di Loreto il quarto ufficiale. Massimi e Galipò saranno al Var.

 

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Dove vedere Arezzo-Palermo in diretta tv

Arezzo-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Arezzo-Palermo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Arezzo-Palermo su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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