Dove vedere Arezzo-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario
La corsa del Palermo riparte da Arezzo. La squadra di Filippo Inzaghi affronta la neopromossa nella seconda giornata del campionato di Serie B. Entrambe sono reduci dall'esordio positivo: i toscani hanno espugnato il Partenio-Lombardi di Avellino con il gol allo scadere di Ionita, mentre i rosanero hanno iniziato bene la stagione battendo per 1-0 la Juve Stabia.
Arezzo-Palermo, l'orario
Arezzo-Palermo si disputerà oggi, domenica 30 agosto, alle ore 19 allo stadio Comunale di Arezzo. La partita è stata affidata al direttore di gara Marinelli della sezione di Tivoli. I suoi assistenti saranno Galimberti e Zanellati, Di Loreto il quarto ufficiale. Massimi e Galipò saranno al Var.
Dove vedere Arezzo-Palermo in diretta tv
Arezzo-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Arezzo-Palermo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Arezzo-Palermo su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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