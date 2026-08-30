Dove vedere Pisa-Catanzaro in tv? Dazn o Prime Video, orario

Le due deluse della prima giornata si incontrano. Trasferta a Pisa per il Catanzaro di Gorgone . Entrambe le squadre arrivano alla seconda giornata di campionato gli esordi amari. La squadra di Bianco alla prima di campionato in casa è caduta contro il Padova, mentre Iemmello e compagni si sono rimontare in trasferta dal Vicenza nei minuti finali. Entrambe a caccia dei primi punti stagionali alla seconda giornata.

Pisa-Catanzaro, l'orario

Pisa-Catanzaro si disputerà oggi, domenica 30 agosto, alle ore 21 allo stadio Arena Garibaldi-Romero Anconetani. La partita è stata affidata al direttore di gara Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. I suoi assistenti saranno Miniutti e Gentile, Silvestri il quarto ufficiale. Mazzoleni e Ghersini saranno al Var.

Dove vedere Pisa-Catanzaro in diretta tv

Pisa-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Amazon Prime Video, attraverso la piattaforma LaB Channel. È possibile attivare le app di DAZN e Amazon Prime Video su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Pisa-Catanzaro, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Amazon Prime Video e OneFootball TV. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente tramite Play Store e App Store, su smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la webcronaca testuale di Pisa-Catanzaro su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.