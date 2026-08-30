Serie B, Palermo all'ultimo respiro, vola anche il Mantova. Ora tocca a Benevento e Catanzaro

ROMA - Va in archivio oggi (domenica 30 agosto) con quattro partite la 2ª giornata della Serie B , il cui avvio ha regalato già tanti gol e tante emozioni ai tifosi delle venti squadre partecipanti, sparsi in tutta Italia (grande festa ad esempio per quelli dell'Avellino al Partenio per il tris rifilato ieri al Vicenza ).

Serie B: la classifica aggiornata

Risultati, tabellini e calendario

Follia Palermo, sorpresa Mantova

Gol ed emozioni infinite nei primi due match della domenica di Serie B. Il Palermo domina in casa dell'Arezzo, portandosi avanti con Johnsen nel primo tempo e raddoppiando con Ranocchia in apertura di ripresa, ma poi si addormenta e incassa la rimonta toscana, firmata da Cianci e Tavernelli. In pieno recupero è però Augello a regalare i tre punti a Pippo Inzaghi.

A punteggio pieno, con Modena e Palermo, c'è anche il Mantova, che vince di rimonta con l'Empoli. Dopo un primo tempo senza reti, è Saporiti a portare in vantaggio gli ospiti al 51', ma i virgiliani ribaltano il risultato in 180 secondi, con l'uno-due firmato da Ruocco e Vlahovic. Al 90' spaccato è Benaissa-Yahia a mettere a segno il gol della sicurezza per i padroni di casa.

Arezzo-Palermo 2-3: cronaca, statistiche e tabellino

Mantova-Empoli 3-1: cronaca, statistiche e tabellino