Serie B, colpo dell'Avellino di Nesta a Modena. Il Pisa batte la Juve Stabia dopo la paura per Bozhinov
Al Menti di Castellammare di Stabia, Juve Stabia-Pisa si è giocata dopo la grande paura: al 41' Bozhinov si accasciato a terra, colto da un malore. Iil difensore avrebbe avuto un principio di convlusioni, una crisi dovuta alla disidratazione. Trasportato in ospedale le sue condizioni sono tornate buone e si è ripreso a giocare. Quando capitan Calabresi ha segnato, un minuto dopo la ripartenza, la dedica è scattata spontanea. E alla fine il Pisa si è portato a casa l'intera posta dilagando con Tramoni al 68' e Coppola all'80'. Al quarto minuto di recupero del primo tempo, indolore il calcio di rigore sbagliato da Petagna.
Besaggio impone il primo stop al Modena di Galloppa: vince l'Avellino di Nesta
Nella domenica delle gare valide per la terza giornata di campionato colpaccio biancoverde: Modena-Avellino 0-1. Tre punto d'oro per Nesta al Braglia. Il sigillo di Besaggio, all'8', regala la seconda vittoria consecutiva e il primo successo esterno stagionale ai biancoverdi, rovinando il debutto casalingo ai gialloblù di Galloppa, che centrano tre traverse e vedono interrompersi la striscia di due successi di fila con cui hanno iniziato il campionato candidandosi a essere tra le assolute protagoniste.
Pari con gol in Cesena-Mantova e Virtus Entella-Vicenza
Pari con gol in Cesena-Mantova (1-1) Virtus Entella-Vicenza (2-2). All'Orogel Stadium Dino Manuzzi 1-1 vanno a bersaglio Rucco al 31' e Cristian Shpendi al 77', al Comunale di Chiavari ospiti due volte avanti, prima con Moncini al 22', poi con il neo-acquisto Merkaj al 75', ma due volte ripresi: da Alborghetti al 37' e Corona all'86'.
Manita del Verona di Baroni all'Arezzo, alle 19:30 Pecchia debutta in Cremonese-Padova
Il pomeriggio della Serie B è proseguito con altre due partite importanti per due retrocesse dalla Serie A, chiamate a imprimere un'accelerazione ai rispettivi cammini. Al Bentegodi, manita del Verona di Baroni all'Arezzo, rimasto in dieci dal 40': espulso Illanes. Nella ripresa gol di Zappa al 50', Mulattieri all'58', doppietta di Cerbone (75' e 78') e punto esclamativo di Iannoni all'85'. Dalle 19:30 si gioca Cremonese-Padova. Tutto pronto per l'inizio della nuova avventura sulla panchina dei grigiorossi di Fabio Pecchia, subentrato all'esonerato Marco Giampaolo.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS