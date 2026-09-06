Serie B, colpo dell'Avellino di Nesta a Modena. Il Pisa batte la Juve Stabia dopo la paura per Bozhinov

Al Menti di Castellammare di Stabia, Juve Stabia-Pisa si è giocata dopo la grande paura: al 41' Bozhinov si accasciato a terra, colto da un malore. Iil difensore avrebbe avuto un principio di convlusioni, una crisi dovuta alla disidratazione. Trasportato in ospedale le sue condizioni sono tornate buone e si è ripreso a giocare. Quando capitan Calabresi ha segnato, un minuto dopo la ripartenza, la dedica è scattata spontanea. E alla fine il Pisa si è portato a casa l'intera posta dilagando con Tramoni al 68' e Coppola all'80'. Al quarto minuto di recupero del primo tempo, indolore il calcio di rigore sbagliato da Petagna.