Due lezioni per Floro Flores e il suo Benevento

C’è sempre qualcosa da imparare. Soprattutto dalle sconfitte. E si percepisce chiaramente che la doppia lezione andata in scena al “Del Duca” è servita, nonostante umori e sensazioni, ovviamente, differenti. Analisi lucidissime. Qualcosa deve aver compreso Floro Flores , che parla di errori gravi e letali commessi dal suo Benevento, arrembante e poi costretto a essere finanche umilissimo. Atteggiamento quasi insperato prima d’ora. Stavolta inutilmente, però. Perché puoi superare indenne (grazie agli accorgimenti tattici del tecnico giallorosso, debuttante in categoria) un’ora e passa d’inferiorità numerica per l’ingenua espulsione patita da Prisco, talento in pectore della Strega, evidentemente bisognoso di buoni consigli e di maturità senza essere messo in croce.

Ma se poi concedi a un Ascoli caparbio e organizzato in modo maniacale da Tomei un rigore a 7 minuti dal 90’, con chi te la vuoi andare a prendere se non con te stesso? Eppure la sconfitta può avere risvolti positivi, perché proprio la risistemazione tattica operata dall’allenatore napoletano ha dimostrato che, con maggiore prudenza e una dose di sana umiltà, questo Benevento può dire la sua in un campionato complicato e indecifrabile di suo.

Aggiungendo una considerazione non scontata: le autocritiche possono essere benefiche; i giudizi definitivi, sia pure per errori imperdonabili, dopo la terza giornata proprio no. Anche perché gli anticipi di ieri hanno segnalato che c’è chi è riuscito a fare peggio. Come il Catanzaro, incappato nella terza sconfitta consecutiva (ancora in trasferta per via del “Ceravolo” in manutenzione) dopo l’ennesima buona prestazione. Gorgone impreca per la traversa di Alesi e i 2 gol incassati in 4 minuti prima del novantesimo. Insomma, serve attenzione massima sino alla fine anche qui. Come fa stavolta l’Empoli nel derby con la Carrarese, rilanciando definitivamente Pagliuca con un guizzo dell’ucraino Popov. Ci prova oggi Fabio Pecchia, in campo dopo il primo esonero stagionale, che è toccato a Giampaolo quasi a tempo di record, e nonostante la vittoria dei grigiorossi al “Tardini” in Coppa Italia, che ha eliminato il Parma, dimostrando, una volta di più, che vincere o perdere può anche non fare nessuna differenza.