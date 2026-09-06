Malore per Bozhinov, sospesa Juve Stabia-Pisa: attimi di paura al Menti
Paura in Juve Stabia-Pisa, Bozhinov crolla a terra: partita sospesa dopo il malore. Al 40' dal match valido per la terza giornata di Serie B, il calciatore del club toscano si è accasciato mentre il portiere Confente stava per effettuare un rinvio dal fondo. Immediati e tempestivi i soccorsi. Sugli spalti dello stadio Menti è calato un silenzio surreale. Bozhinov è stato trasportato fuori dal campo in barella. Attimi di apprensione tra i giocatori e i componenti delle panchine.
Bozhinov è cosciente, Juve Stabia-Pisa riparte dal 41' del primo tempoIl difensore bulgaro è stato portato in ospedale per accertamenti. È cosciente. Avrebbe avuto un principio di convlusioni, una crisi dovuta alla disidratazione e le sue condizioni sarebbero tornate a essere buone. La gara è stata momentaneamente interrotta. L'arbitro Calzvara ha parlato con i capitani e ha indicato la via degli spogliatoi. Il match è poi regolarmente ripreso, dopo cinque minuti di riscaldamento, dal 41' del primo tempo. Dando conferma che, per fortuna, tutto dovrebbe essersi risolto per il meglio.
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