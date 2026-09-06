Malore per Bozhinov, sospesa Juve Stabia-Pisa: attimi di paura al Menti

Paura in Juve Stabia-Pisa, Bozhinov crolla a terra: partita sospesa dopo il malore. Al 40' dal match valido per la terza giornata di Serie B, il calciatore del club toscano si è accasciato mentre il portiere Confente stava per effettuare un rinvio dal fondo. Immediati e tempestivi i soccorsi. Sugli spalti dello stadio Menti è calato un silenzio surreale. Bozhinov è stato trasportato fuori dal campo in barella. Attimi di apprensione tra i giocatori e i componenti delle panchine.