Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv? Dazn o Sky, orario

La terza giornata di S erie B si chiude al "Barbera". Il Palermo di Inzaghi, a punteggio pieno e reduce dal successo in Coppa Italia contro il Mantova , ospita la Sampdoria di Corradi, che nell'ultimo turno ha perso in casa contro la Juve Stabia.

Palermo-Sampdoria, l'orario

Palermo-Sampdoria andrà in scena oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 20:30 allo stadio "Barbera" di Palermo. Il direttore di gara sarà Marchetti di Ostia.

Dove vedere Palermo-Sampdoria in diretta tv

Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.