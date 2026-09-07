Dove vedere Palermo-Sampdoria in tv? Dazn o Sky, orario
La terza giornata di Serie B si chiude al "Barbera". Il Palermo di Inzaghi, a punteggio pieno e reduce dal successo in Coppa Italia contro il Mantova, ospita la Sampdoria di Corradi, che nell'ultimo turno ha perso in casa contro la Juve Stabia.
Palermo-Sampdoria, l'orario
Palermo-Sampdoria andrà in scena oggi, lunedì 7 settembre, alle ore 20:30 allo stadio "Barbera" di Palermo. Il direttore di gara sarà Marchetti di Ostia.
Dove vedere Palermo-Sampdoria in diretta tv
Palermo-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Sampdoria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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