Palermo-Sampdoria diretta Serie B: segui il match tra Inzaghi e Corradi LIVE

L'attesa è finita: è il giorno di Palermo-Sampdoria. Nella splendida cornice dello stadio "Renzo Barbera", Filippo Inzaghi sfida Bernardo Corradi in occasione del Monday Night della terza giornata del campionato di Serie B 2026/27. Rosanero reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia e a punteggio pieno dopo i primi due turni della regular season. I blucerchiati, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta interna con la Juve Stabia e vantano appena un punto all'attivo, frutto del pari a Cesena all'esordio. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:20 Dieci minuti al calcio d'inizio di Palermo-Samp Operazioni di riscaldamento terminate. Tra dieci minuti il calcio d'inizio di Palermo-Sampdoria.

20:10 Atmosfera da brividi al Barbera E come sempre lo stadio Barbera garantirà un colpo d'occhio fantastico. Grande entusiasmo per il Palermo di Pippo Inzaghi, che punta, deciso, al ritorno in Serie A. 20:00 Serie B, la classifica aggiornata prima di Palermo-Samp La situazione in classifica in Serie B, prima di Palermo-Sampdoria, che chiude la terza giornata di campionato. CONSULTA LA CLASSIFICA 19:48 Serie B, resi noti anticipi e posticipi fino all'11ª giornata Nel pomeriggio odierno, a poche ore dal Monday Night della terza giornata di Serie B, la Lega ha reso noti ufficialmente anticipi e posticipi dei prossimi turni del campionato cadetto. DATE E ORARI DELLE PARTITE 19:41 Palermo-Sampdoria, arbitra Marchetti Sarà il Sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere il big match di Serie B Palermo-Sampdoria. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Fontani, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato a Feliciani. In sala Var, agiranno Volpi e Paterna. 19:32 Le formazioni ufficiali di Palermo-Sampdoria: Insigne titolare Palermo-Sampdoria, le formazioni ufficiali. PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi. SAMPDORIA (4-2-3-1): Vindahl; Di Pardo, Gartermann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Makoumbou; Sinani, Verschaeren, Insigne; Tutino. Allenatore: Corradi.

19:25 Dove vedere Palermo-Sampdoria Ecco tutte le info utili per seguire il Monday Night di Serie B in diretta tv e live in streaming. DOVE VEDERE PALERMO-SAMPDORIA 19:20 Palermo, fattore Barbera Dall'inizio del 2026, il Palermo ha vinto 10 delle 11 partite casalinghe (un solo pareggio) tra regular season e post-season. Nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, solo Almeria, Barcellona (entrambe 12) e Real Madrid (11) hanno fatto meglio nello stesso arco temporale.