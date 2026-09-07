Serie B

lunedì 7 settembre 2026

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20:30

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Renzo Barbera

Arbitro Matteo Marchetti

Arbitro Matteo Marchetti

Palermo-Sampdoria diretta Serie B: segui il match tra Inzaghi e Corradi LIVE

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, i rosanero ospitano i blucerchiati nel Monday Night della terza giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale

4 min

Pubblicato il 07.09.2026, 19:15 (Aggiornato il 07.09.2026, 20:20)

Serie BPalermoSampdoria

L'attesa è finita: è il giorno di Palermo-Sampdoria. Nella splendida cornice dello stadio "Renzo Barbera", Filippo Inzaghi sfida Bernardo Corradi in occasione del Monday Night della terza giornata del campionato di Serie B 2026/27. Rosanero reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Italia e a punteggio pieno dopo i primi due turni della regular season. I blucerchiati, dal canto loro, arrivano dalla sconfitta interna con la Juve Stabia e vantano appena un punto all'attivo, frutto del pari a Cesena all'esordio. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:20

Dieci minuti al calcio d'inizio di Palermo-Samp

Operazioni di riscaldamento terminate. Tra dieci minuti il calcio d'inizio di Palermo-Sampdoria.

20:10

Atmosfera da brividi al Barbera

E come sempre lo stadio Barbera garantirà un colpo d'occhio fantastico. Grande entusiasmo per il Palermo di Pippo Inzaghi, che punta, deciso, al ritorno in Serie A.

20:00

Serie B, la classifica aggiornata prima di Palermo-Samp

La situazione in classifica in Serie B, prima di Palermo-Sampdoria, che chiude la terza giornata di campionato. CONSULTA LA CLASSIFICA

19:48

Serie B, resi noti anticipi e posticipi fino all'11ª giornata

Nel pomeriggio odierno, a poche ore dal Monday Night della terza giornata di Serie B, la Lega ha reso noti ufficialmente anticipi e posticipi dei prossimi turni del campionato cadetto. DATE E ORARI DELLE PARTITE

19:41

Palermo-Sampdoria, arbitra Marchetti

Sarà il Sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere il big match di Serie B Palermo-Sampdoria. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Mondin e Fontani, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato a Feliciani. In sala Var, agiranno Volpi e Paterna. 

19:32

Le formazioni ufficiali di Palermo-Sampdoria: Insigne titolare

Palermo-Sampdoria, le formazioni ufficiali.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Strefezza, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Vindahl; Di Pardo, Gartermann, Delli Carri, Cicconi; Henderson, Makoumbou; Sinani, Verschaeren, Insigne; Tutino. Allenatore: Corradi.

19:25

Dove vedere Palermo-Sampdoria

Ecco tutte le info utili per seguire il Monday Night di Serie B in diretta tv e live in streaming. DOVE VEDERE PALERMO-SAMPDORIA

19:20

Palermo, fattore Barbera

Dall'inizio del 2026, il Palermo ha vinto 10 delle 11 partite casalinghe (un solo pareggio) tra regular season e post-season. Nei cinque maggiori campionati europei e nelle rispettive seconde divisioni, solo Almeria, Barcellona (entrambe 12) e Real Madrid (11) hanno fatto meglio nello stesso arco temporale.

19:15

Palermo-Sampdoria, cresce l'attesa alla Favorita

Pubblico delle grandi occasioni allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo, dove la squadra di Filippo Inzaghi si prepara ad ospitare l'undici allenato da Bernardo Corradi. Trasferta vietata ai tifosi residenti nella regione Liguria e settore ospiti chiuso. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:30.

Stadio Renzo Barbera - Palermo

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