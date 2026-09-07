Calendario Serie B, anticipi e posticipi dalla 6ª all'11ª giornata: date e orari delle partite
A pochi passi dal Monday Night del terzo turno di campionato cadetto, la Lega B ha reso noti ufficialmente anticipi e posticipi delle prossime giornate della regular season 2026/27. Come si evince sul comunicato apparso sui canali della Lega presieduta da Paolo Bedin, dopo la prima sosta stagionale dedicata alle nazionali si ripartirà con Avellino-Sampdoria, anticipo del sesto turno in programma venerdì 9 ottobre alle ore 20:30. Un secondo ciclo di gare che si chiuderà l'8 novembre, all'alba del nuovo international break.
Calendario Serie B, ecco anticipi e posticipi dalla 6ª all'11ª giornata
Qui di seguito le date e gli orari ufficiali delle partite fino alla sosta nazionali di novembre:
6a GIORNATA
Venerdì 9 ottobre 2026
ore 20.30 AVELLINO - SAMPDORIA
Sabato 10 ottobre 2026
ore 15.00 BENEVENTO - CESENA
ore 15.00 EMPOLI - PALERMO
ore 15.00 SÜDTIROL - ASCOLI
ore 15.00 V. ENTELLA - JUVE STABIA
ore 17.15 L.R. VICENZA - PISA
ore 19.30 AREZZO - CREMONESE
Domenica 11 ottobre 2026
ore 15.00 CATANZARO - MANTOVA
ore 17.15 PADOVA - CARRARESE
ore 19.30 MODENA - H. VERONA
7a GIORNATA
Venerdì 16 ottobre 2026
ore 20.30 H. VERONA - CATANZARO
Sabato 17 ottobre 2026
ore 15.00 ASCOLI - EMPOLI
ore 15.00 BENEVENTO - L.R. VICENZA
ore 15.00 CARRARESE - MODENA
ore 15.00 PADOVA - V. ENTELLA
ore 17.15 MANTOVA - PALERMO
ore 19.30 PISA - CREMONESE
Domenica 18 ottobre 2026
ore 15.00 JUVE STABIA - SÜDTIROL
ore 17.15 CESENA - AVELLINO
ore 19.30 SAMPDORIA - AREZZO
8a GIORNATA
Venerdì 23 ottobre 2026
ore 20.30 EMPOLI - L.R. VICENZA
Sabato 24 ottobre 2026
ore 15.00 AVELLINO - PADOVA
ore 15.00 CREMONESE - JUVE STABIA
ore 15.00 MODENA - CESENA
ore 15.00 SÜDTIROL - SAMPDORIA
Sabato 24 ottobre 2026
ore 15.00 V. ENTELLA - MANTOVA
ore 17.15 CATANZARO - ASCOLI
ore 19.30 AREZZO - BENEVENTO
Domenica 25 ottobre 2026
ore 15.00 PALERMO - CARRARESE
ore 17.15 H. VERONA - PISA
9a GIORNATA
Martedì 27 ottobre 2026
ore 19.00 BENEVENTO - CATANZARO
ore 20.00 ASCOLI - SAMPDORIA
ore 20.00 CESENA - EMPOLI
ore 20.00 L.R. VICENZA - MODENA
ore 20.00 MANTOVA - CREMONESE
ore 20.00 PADOVA - SÜDTIROL
ore 20.00 V. ENTELLA - AVELLINO
Mercoledì 28 ottobre 2026
ore 19.00 PISA - PALERMO
ore 20.00 CARRARESE - AREZZO
ore 20.00 JUVE STABIA - H. VERONA
10a GIORNATA
Sabato 31 ottobre 2026
ore 15.00 CREMONESE - BENEVENTO
ore 15.00 MODENA - MANTOVA
ore 15.00 SÜDTIROL - CESENA
ore 17.15 CATANZARO - PADOVA
ore 19.30 SAMPDORIA - V. ENTELLA
Domenica 1° novembre 2026
ore 15.00 AREZZO - ASCOLI
ore 15.00 AVELLINO - PISA
ore 15.00 EMPOLI - JUVE STABIA
ore 17.15 H. VERONA - CARRARESE
ore 19.30 PALERMO - L.R. VICENZA
11a GIORNATA
Venerdì 6 novembre 2026 ore 20.30 ASCOLI - PALERMO
Sabato 7 novembre 2026
ore 15.00 CESENA - CATANZARO
ore 15.00 JUVE STABIA - AREZZO
ore 15.00 PADOVA - EMPOLI
ore 15.00 PISA - SÜDTIROL
Sabato 7 novembre 2026
ore 17.15 MANTOVA - H. VERONA
ore 19.30 BENEVENTO - AVELLINO
Domenica 8 novembre 2026
ore 15.00 V. ENTELLA - MODENA
ore 17.15 CARRARESE - SAMPDORIA
ore 19.30 L.R. VICENZA - CREMONESE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS