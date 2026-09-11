Dove vedere Benevento-Verona in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul terzo impegno casalingo della squadra di Floro Flores, pronta ad ospitare l'Hellas di Baroni: le probabili formazioni

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Pubblicato il 11.09.2026, 12:31

Serie BBeneventoHellas Verona

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Il Benevento di Antonio Floro Flores ritrova i propri tifosi dopo la sconfitta di misura incassata ad Ascoli. L'avversario di turno è l'ambizioso Hellas Verona di Marco Baroni, con il tecnico gialloblù che ritroverà una piazza in cui ha lasciato il cuore. Durante i 90 minuti, però, non ci sarà spazio per il romanticismo. In palio ci sono tre punti molto importanti per il cammino delle due formazioni.

Benevento-Verona, l'orario

Calcio d'inizio alle ore 21 allo stadio "Ciro Vigorito", teatro del confronto tra il neopromosso Benevento e il neoretrocesso Verona. Riflettori puntati sui sanniti, alla ricerca del primo successo stagionale. Gli scaligeri vanno a caccia di punti e continuità. Arbitrerà Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Dove vedere Benevento-Verona in diretta tv

Benevento-Hellas Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. Per l'occasione, DAZN ha disposto la visione del match in modalità gratuita. Dunque, sarà possibile assistere all'incontro anche senza aver sottoscritto un abbonamento: è sufficiente aprire il sito o l'app di DAZN, cliccare su "Accedi" per entrare nella piattaforma e iniziare a guardare i contenuti gratuiti in live streaming e on demand. Infine, basterà inserire l'email associata al tuo account e la password di riferimento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Benevento-Verona, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN, in modalità gratuita, e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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