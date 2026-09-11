Dove vedere Empoli-Arezzo in tv? Dazn o Prime Video, orario

Empoli-Arezzo, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 19 allo stadio "Carlo Castellani" di Empoli, dove la formazione di Guido Pagliuca ospiterà l'Arezzo di Cristian Bucchi. Alla direzione di gara ci sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna.

Dove vedere Empoli-Arezzo in diretta tv

Empoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Empoli-Arezzo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.