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Dove vedere Pisa-Entella in tv? Dazn o Prime Video, orario

La squadra di Paolo Bianco, dopo lo spavento per il malore accusato da Bozhinov, torna in campo tra le mura amiche: l'avversario di turno è la formazione di Chiappella

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Pubblicato il 11.09.2026, 12:46

Serie BPisaVirtus Entella

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Reduce dalla vittoria di Castellammare e dallo spavento per il malore accusato dal bulgaro Bozhinov, il Pisa di Paolo Bianco si ripresenta dinanzi al proprio pubblico con 6 punti all'attivo e una squadra in crescita, dal punto di vista fisico e sotto il profilo tecnico. Avversario ostico all'Arena Garibaldi, con la Virtus Entella di Chiappella pronta a vender cara la pelle, essendo alla ricerca di punti che inizino ad avvicinare la quota salvezza.

Pisa-Entella, l'orario

La sfida tra Pisa e Virtus Entella andrà in scena oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 21 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa, teatro della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Dove vedere Pisa-Entella in diretta tv

Pisa-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Il Pisa protesta dopo il malore di Bozhinov: "Grave negligenza, la salute non può essere messa in secondo piano"

Pisa-Entella, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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