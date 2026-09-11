Dove vedere Pisa-Entella in tv? Dazn o Prime Video, orario
Reduce dalla vittoria di Castellammare e dallo spavento per il malore accusato dal bulgaro Bozhinov, il Pisa di Paolo Bianco si ripresenta dinanzi al proprio pubblico con 6 punti all'attivo e una squadra in crescita, dal punto di vista fisico e sotto il profilo tecnico. Avversario ostico all'Arena Garibaldi, con la Virtus Entella di Chiappella pronta a vender cara la pelle, essendo alla ricerca di punti che inizino ad avvicinare la quota salvezza.
Pisa-Entella, l'orario
La sfida tra Pisa e Virtus Entella andrà in scena oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 21 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani di Pisa, teatro della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.
Dove vedere Pisa-Entella in diretta tv
Pisa-Virtus Entella sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Pisa-Entella, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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