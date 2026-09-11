L'Arezzo vince il derby: l'Empoli resta in dieci e cade in casa. Ora Benevento-Verona e Pisa-Entella

Serie B: la classifica aggiornata

Empoli in dieci per tutta la ripresa: l'Arezzo passa al Castellani

Sfida tutta toscana infatti quella dello stadio Castellani, dove il neopromosso Arezzo di Bucchi ha battuto 1-0 a domicilio l'Empoli di Pagliuca. Primo tempo tutto sommato equilibrato, ma sono dei padroni di casa le uniche occasioni da gol; prima Nunziante è bravo a distendersi per parare la conclusione di Saporiti (28'), poi Shpendi (32') e Ceesay (41') calciano a lato da ottima posizione. Prima dell'intervallo poi l'Empoli, che al 25' era stato costretto a sostituire per infortunio Egan, resta in dieci per il rosso a Curto (espulso al 45' da Fabbri dopo essere stato richiamato al video dal Var per rivedere il duro intervento su Viviani, inizialmente sanzionato dall'arbitro con il giallo). Con l'uomo in più l'Arezzo spinge per tutta la ripresa e, dopo il palo colpito da Viviani (60') e la doppia chance fallita al 71' con Olivieri e Mancuso, fermati rispettivamente da una parata di Seghetti e da un salvataggio di Romagnoli che tre minuti dopo 'regalano' invece il vantaggio agli ospiti: su un cross il portiere dell'Empoli respinge di pugni mandando la palla sulla schiena del compagno di squadra, autore così di uno sfortunato autogol. IL derby è dell'Arezzo, che con questa vittoria raggiunge lo stesso Empoli a quota 6 punti in classifica.

Empoli-Arezzo 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

Serie B: risultati, tabellini e calendario

Ora Benevento-Verona e Pisa-Entella

A completare il programma di giornata altre due sfide serali (ore 21). Una andrà in scena allo stadio Ciro Vigorito, dove il neopromosso Benevento di Floro Flores (ancora a caccia della prima vittoria) ospiterà il Verona di Baroni (reduce dal 5-0 rifilato all'Arezzo). L'altra si giocherà all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani dove il Pisa di Bianco, alla ricerca della terza vittoria di fila, riceverà la visita della Virtus Entella guidata dal 37enne Chiappella.

Benevento-Verona (ore 21): segui la diretta

Pisa-Entella (ore 21): segui la diretta