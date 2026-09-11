Dove vedere Vicenza-Juve Stabia in tv? Dazn o Prime Video, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Serie B: le probabili formazioni

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Pubblicato il 12.09.2026, 12:06 (Aggiornato il 12.09.2026, 12:33)

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Il Vicenza ospita la Juve Stabia nel sabato della quarta giornata del campionato di Serie B: per vedere la classfica del campionato cadetto aggiornata, CLICCA QUI!

Vicenza-Juve Stabia, l'orario

La sfida tra Vicenza e Juve Stabia andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 15 allo stadio Menti di Vicenza, teatro della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. L'arbitro del match sarà Abisso.

Dove vedere Vicenza-Juve Stabia in diretta tv

Vicenza-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Vicenza-Juve Stabia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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