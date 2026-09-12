Dove vedere Catanzaro-Carrarese in tv? Dazn o Prime Video, orario

Catanzaro-Carrarese, l'orario

La sfida tra Catanzaro e Carrarese andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 17:15 allo stadio Ceravolo di Catanzaro, teatro della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. L'arbitro del match sarà Abisso.

Dove vedere Catanzaro-Carrarese in diretta tv

Catanzaro-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Catanzaro-Carrarese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.