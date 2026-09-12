Dove vedere Catanzaro-Carrarese in tv? Dazn o Prime Video, orario
Il Catanzaro ospita la Carrarese nel sabato della quarta giornata del campionato di Serie B: per vedere la classfica del campionato cadetto aggiornata, CLICCA QUI!
Catanzaro-Carrarese, l'orario
La sfida tra Catanzaro e Carrarese andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 17:15 allo stadio Ceravolo di Catanzaro, teatro della gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. L'arbitro del match sarà Abisso.
Dove vedere Catanzaro-Carrarese in diretta tv
Catanzaro-Carrarese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Catanzaro-Carrarese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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