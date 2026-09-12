Juve Stabia, che cuore a Vicenza! L'Ascoli scivola a Padova, pari tra Sudtirol e Modena

Al Menti un punto a testa per veneti e campani: Di Nardo evita la sconfitta in extremis al Menti. Galazzi decisivo per gli uomini di Calabro. Ambrosino risponde a Okoro al Druso

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Pubblicato il 12.09.2026, 17:22 (Aggiornato il 12.09.2026, 18:10)

Serie B

Dopo i tre anticipi del venerdì, con le sconfitte di Pisa e Verona (4-1 contro in casa con la Virtus Entella e 3-1 in trasferta con il Benevento) e il successo esterno dell'Arezzo nel derby contro l'Empoli, prosegue la quarta giornata di Serie B con cinque gare in programma oggi, sabato 12 settembre. Cuore Juve Stabia a Vicenza: 1-1. I padroni di casa passano vantaggio al 53' con una rete di Corazza, pareggia Di Nardo su calcio di rigore al 78'. Risposta immediata a margine del brusco stop casalingo con il Pisa (3-0). Termina con il risultato di 1-1 la sfida al Druso tra il Sudtirol di Possanzini e il Modena di Galloppa. Al gol segnato da Okoro al 35' risponde Ambrsino a due minuti dal novantesimo. I gialloblù evitano così la seconda sconfitta.

L'Ascoli batte il Padova grazie a Galazzi

Torna al successo il Padova. Davanti al proprio pubblico la squadra di Calabro batte l'Ascoli per 1-0 grazie a una rete di Galazzi al 63'. Nel primo tempo ai marchigiani annullato un gol per un fallo di mano di Chakir. Per i veneti si tratta del ritorno al successo dopo quello ottenuto nella prima giornata contro il Pisa.

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Altre due gare in programma nella giornata di oggi

Il programma del sabato della Serie B non termina qui. Dalle 17:15 il Catanzaro di Gorgone fa il proprio esordio stagionale davanti al proprio pubblico in occasione della sfida contro la Carrarese di Cioffi. Dalle 19:30, invece, il Cesena di Diamanti ospita al Manuzzi la Cremonese di Pecchia.

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