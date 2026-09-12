Juve Stabia, che cuore a Vicenza! L'Ascoli scivola a Padova, pari tra Sudtirol e Modena

Dopo i tre anticipi del venerdì, con le sconfitte di Pisa e Verona (4-1 contro in casa con la Virtus Entella e 3-1 in trasferta con il Benevento) e il successo esterno dell'Arezzo nel derby contro l'Empoli, prosegue la quarta giornata di Serie B con cinque gare in programma oggi, sabato 12 settembre. Cuore Juve Stabia a Vicenza: 1-1. I padroni di casa passano vantaggio al 53' con una rete di Corazza, pareggia Di Nardo su calcio di rigore al 78'. Risposta immediata a margine del brusco stop casalingo con il Pisa (3-0). Termina con il risultato di 1-1 la sfida al Druso tra il Sudtirol di Possanzini e il Modena di Galloppa. Al gol segnato da Okoro al 35' risponde Ambrsino a due minuti dal novantesimo. I gialloblù evitano così la seconda sconfitta.