Juve Stabia, che cuore a Vicenza! L'Ascoli scivola a Padova, pari tra Sudtirol e Modena
Dopo i tre anticipi del venerdì, con le sconfitte di Pisa e Verona (4-1 contro in casa con la Virtus Entella e 3-1 in trasferta con il Benevento) e il successo esterno dell'Arezzo nel derby contro l'Empoli, prosegue la quarta giornata di Serie B con cinque gare in programma oggi, sabato 12 settembre. Cuore Juve Stabia a Vicenza: 1-1. I padroni di casa passano vantaggio al 53' con una rete di Corazza, pareggia Di Nardo su calcio di rigore al 78'. Risposta immediata a margine del brusco stop casalingo con il Pisa (3-0). Termina con il risultato di 1-1 la sfida al Druso tra il Sudtirol di Possanzini e il Modena di Galloppa. Al gol segnato da Okoro al 35' risponde Ambrsino a due minuti dal novantesimo. I gialloblù evitano così la seconda sconfitta.
L'Ascoli batte il Padova grazie a Galazzi
Torna al successo il Padova. Davanti al proprio pubblico la squadra di Calabro batte l'Ascoli per 1-0 grazie a una rete di Galazzi al 63'. Nel primo tempo ai marchigiani annullato un gol per un fallo di mano di Chakir. Per i veneti si tratta del ritorno al successo dopo quello ottenuto nella prima giornata contro il Pisa.
Altre due gare in programma nella giornata di oggi
Il programma del sabato della Serie B non termina qui. Dalle 17:15 il Catanzaro di Gorgone fa il proprio esordio stagionale davanti al proprio pubblico in occasione della sfida contro la Carrarese di Cioffi. Dalle 19:30, invece, il Cesena di Diamanti ospita al Manuzzi la Cremonese di Pecchia.
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