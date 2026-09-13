Dove vedere Avellino-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario

La squadra di Filippo Inzaghi fa visita all'undici allenato dall'amico ed ex compagno Alessandro Nesta: le probabili formazioni

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Pubblicato il 13.09.2026, 09:55

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Nella settimana che ha visto i tifosi dell'Avellino sognare il colpo James Rodriguez, la squadra di Alessandro Nesta ospita la formazione allenata da Filippo Inzaghi, capolista di questa Serie B a punteggio pieno. I lupi, dal canto loro, sono reduci da due vittorie consecutive contro Vicenza e Modena, mentre i rosanero hanno messo a referto cinque successi in altrettante partite, tra campionato e Coppa Italia. Sfida speciale per i due allenatori, amici e compagni in Nazionale e ai tempi del Milan.

Avellino-Palermo, l'orario

Riflettori puntati su Avellino-Palermo a partire dalle ore 17:15 di oggi, domenica 13 settembre. Orario del calcio d'inizio posticipato dalla Lega B per via delle alte temperature delle ultime settimane e del manto erboso sintetico. Direzione di gara affidata al Sig. Daniele Doveri della sezione di Roma.

Dove vedere Avellino-Palermo in diretta tv

Avellino-Palermo sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Avellino-Palermo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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