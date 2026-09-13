Dove vedere Mantova-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario

Sampdoria ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dove la squadra di Bernardo Corradi è riuscita ad accumulare appena un punto nelle prime tre uscite stagionali. L'avversario di turno è l'ambizioso Mantova di Francesco Modesto , che ha iniziato con il piede giusto, ben figurando in Serie B e in Coppa Italia (competizione dalla quale è stata eliminata dal Palermo di Inzaghi).

Mantova-Sampdoria, l'orario

Mantova-Sampdoria si disputerà oggi, domenica 13 settembre, alle ore 17:15 allo stadio "Danilo Martelli". Per l'occasione, l'AIA ha designato l'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Dove vedere Mantova-Sampdoria in diretta tv

Mantova-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Mantova-Sampdoria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.