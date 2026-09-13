Dove vedere Mantova-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario
Sampdoria ancora a caccia della prima vittoria in campionato, dove la squadra di Bernardo Corradi è riuscita ad accumulare appena un punto nelle prime tre uscite stagionali. L'avversario di turno è l'ambizioso Mantova di Francesco Modesto, che ha iniziato con il piede giusto, ben figurando in Serie B e in Coppa Italia (competizione dalla quale è stata eliminata dal Palermo di Inzaghi).
Mantova-Sampdoria, l'orario
Mantova-Sampdoria si disputerà oggi, domenica 13 settembre, alle ore 17:15 allo stadio "Danilo Martelli". Per l'occasione, l'AIA ha designato l'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova.
Dove vedere Mantova-Sampdoria in diretta tv
Mantova-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Mantova-Sampdoria, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS