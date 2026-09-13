Avellino-Palermo diretta Serie B: segui la sfida tra Nesta e Inzaghi LIVE

Derby tra campioni del mondo oggi (domenica 13 settembre, ore 17:15) allo stadio Partenio-Adriano Lombardi, dove l'Avellino di Alessandro Nesta (reduce da due vittorie consecutive) ospita il Palermo capolista (a punteggio pieno), guidato da un altro eroe dell'Italia del 2006 come Pippo Inzaghi. Segui la diretta del match, valido per la 3ª giornata di Serie B, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
17:39
20' - Rallenta il Palermo, non punge l'Avellino
Il vivace clima sugli spalti non sembra sortire effetto per l'Avellino, che ancora non riesce a rendersi veramente pericoloso dalle parti della porta del Palermo.
17:35
15' - Primo cambio forzato per Nesta
Costretto già ad intervenire Nesta, che deve spendere il primo cambio per l'infortunio al polpaccio di Cancellotti: dentro Missori.
17:28
8' - Grande clima sugli spalti del Partenio
Il match ricalca in questo avvio le primissime battute, con il Palermo a fare la partita e l'Avellino ad attendere, intanto però il Partenio è caldissimo, gran tifo sugli spalti per infondere coraggio alla squadra di Nesta.
17:25
4' - Palermo vicino al gol con Vavassori!
Come logica conseguenza dell'atteggiamento passivo dell'Avellino, arriva la prima palla-gol per il Palermo: batti e ribatti in area irpina, Vavassori a botta sicura, Martinelli si salva.
17:23
3' - Il Palermo fa la partita, Avellino attendista
Avvio attendista dell'Avellino, che lascia palesemente il pallino del gioco in mano al Palermo, che non si lascia pregare.
17:20
+++ Si inizia al Partenio con Avellino-Palermo! +++
Con circa cinque minuti di ritardo si parte tra Avellino e Palermo: grande atmosfera al Partenio!
17:19
Squadre in campo, tutto pronto per il via
Sulle consuete note di "Yellow Submarine", ingresso in campo delle due squadre al Partenio, tutto pronto per Avellino-Palermo.
17:15
Nesta: "Complichiamogli il pomeriggio"
A pochi minuti dal fischio d'inizio, Alessandro Nesta, tecnico degli irpini, ribadisce le intenzioni della sua squadra: "Giochiamo contro i più forti del campionato, non possiamo fare altro che complicargli il pomeriggio".
17:14
Oggi sono 32 per Pohjanpalo
La punta di diamante del Palermo, Pohjanpalo, compie oggi 32 anni: come regalo vorrebbe tornare al gol in trasferta, che gli manca dallo scorso 8 marzo.
17:13
Dal sogno James Rodriguez a Cheddira
È durato poco ma è stato bello sognarlo: i tifosi dell'Avellino hanno sperato nel colpo James Rodriguez, fino alla decisione del 'mago' di chiudere la carriera in Colombia. Intanto però il colpo di mercato è stato Cheddira, che oggi parte dalla panchina, ma che potrà dare un grande apporto alla stagione degli irpini.
17:00
Nesta rinuncia ancora a Biasci
Due assenze non indifferenti anche per l'Avellino, privo di Simic e Favilli, con un Palmiero costretto ad iniziare dalla panchina dopo aver accusato un problema muscolare. In avanti Nesta esclude ancora Biasci e punta su Pandolfi.
16:55
Assenze pesanti per Inzaghi
Palermo che arriva ad Avellino non in emergenza, ma con assenze pesantissime: out, e non per poco, i fantasisti Hernani e Strefezza, ai quali si sono aggiunti anche il difensore Peda e soprattutto Perin, che lascerà i pali rosanero a Fortin.
16:40
Come arrivano alla sifda Avellino e Palermo
L'Avellino arriva alla sfida con i rosanero con 6 punti in tre partite, frutto di due vittorie consecutive dopo il ko all'esordio. Percorso netto invece per il Palermo, che guida la classifica del campionato cadetto a punteggio pieno.
16:30
Avellino, il Palermo è un tabù
Per l'Avellino la sfida con il Palermo è un vero e proprio tabù, considerando che su 22 precedenti, gli irpini hanno ottenuto solamente due vittorie, una risalente al 1975 (1-0) e una al 1992 (2-1). Poi, 13 vittorie per i rosanero e 7 pareggi.
16:20
La formazione ufficiale di Inzaghi
Palermo (4-2-3-1): Fortin; Cassandro, Bani, Barba, Augello; Segre, Ranocchia; Gyasi, A. Palumbo, Vavassori; Pohjanpalo. All.: Inzaghi
16:17
L'undici ufficiale scelto da Nesta
Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Cancellotti, M. Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Pandolfi, Russo. All.: Nesta
16:15
Avellino-Palermo: dove vederla in tv e in streaming
La sfida odierna tra l'Avellino di Alessandro Nesta e il Palermo di Pippo Inzaghi, valida per la 3ª giornata di Serie B, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI
Avellino, stadio Partenio