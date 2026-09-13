Avellino-Palermo diretta Serie B: segui la sfida tra Nesta e Inzaghi LIVE

Il match ricalca in questo avvio le primissime battute, con il Palermo a fare la partita e l'Avellino ad attendere, intanto però il Partenio è caldissimo, gran tifo sugli spalti per infondere coraggio alla squadra di Nesta.

17:15

Nesta: "Complichiamogli il pomeriggio"

A pochi minuti dal fischio d'inizio, Alessandro Nesta, tecnico degli irpini, ribadisce le intenzioni della sua squadra: "Giochiamo contro i più forti del campionato, non possiamo fare altro che complicargli il pomeriggio".

17:14

Oggi sono 32 per Pohjanpalo

La punta di diamante del Palermo, Pohjanpalo, compie oggi 32 anni: come regalo vorrebbe tornare al gol in trasferta, che gli manca dallo scorso 8 marzo.

17:13

Dal sogno James Rodriguez a Cheddira

È durato poco ma è stato bello sognarlo: i tifosi dell'Avellino hanno sperato nel colpo James Rodriguez, fino alla decisione del 'mago' di chiudere la carriera in Colombia. Intanto però il colpo di mercato è stato Cheddira, che oggi parte dalla panchina, ma che potrà dare un grande apporto alla stagione degli irpini.

17:00

Nesta rinuncia ancora a Biasci

Due assenze non indifferenti anche per l'Avellino, privo di Simic e Favilli, con un Palmiero costretto ad iniziare dalla panchina dopo aver accusato un problema muscolare. In avanti Nesta esclude ancora Biasci e punta su Pandolfi.

16:55

Assenze pesanti per Inzaghi

Palermo che arriva ad Avellino non in emergenza, ma con assenze pesantissime: out, e non per poco, i fantasisti Hernani e Strefezza, ai quali si sono aggiunti anche il difensore Peda e soprattutto Perin, che lascerà i pali rosanero a Fortin.

16:40

Come arrivano alla sifda Avellino e Palermo

L'Avellino arriva alla sfida con i rosanero con 6 punti in tre partite, frutto di due vittorie consecutive dopo il ko all'esordio. Percorso netto invece per il Palermo, che guida la classifica del campionato cadetto a punteggio pieno.

16:30

Avellino, il Palermo è un tabù

Per l'Avellino la sfida con il Palermo è un vero e proprio tabù, considerando che su 22 precedenti, gli irpini hanno ottenuto solamente due vittorie, una risalente al 1975 (1-0) e una al 1992 (2-1). Poi, 13 vittorie per i rosanero e 7 pareggi.