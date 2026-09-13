Il Mantova non lascia scampo alla Sampdoria: Ruocco e Mboyo firmano l'aggancio in vetta al Palermo

La quarta giornata di Serie B si chiude con i due match della domenica: Avellino-Palermo 1-1 e Mantova-Sampdoria 2-0 . Match vibranti al Partenio e al Martelli. Primo pareggio stagionale per la capolista/corazzata di Inzaghi, terzo risultato utile di fila per i biancoverdi di Nesta. Una bella sfida quella tra due grandi ex campioni. Cade ancora l'undici allenato da Corradi e Modesto opera l'aggancio ai rosanero in testa alla classifica: 2-0 al Martelli.

Botta e risposta Cheddira-Johnsen: Avellino-Palermo 1-1

Al Partenio primo tempo equilibrato. Si fa subito male Cancellotti (problemi muscolari): al suo posto entra Missori. Chance in avvio di gara per i rosanero con Vavassori: tiro dall'interno dell'area di rigore, parato da Martinelli. Sul finire del primo tempo altra grande occasione, stavolta per l'Avellino: calcio di punizione calciato da Martin Palumbo, colpo di testa di Pandolfi, schierato titolare a sorpresa da Nesta, e gran riflesso di Fortin ad alzare sulla traversa. Si va al riposo sul risultato di 0-0. La partita si accende nella ripresa con i cambi: gli ingressi di Cheddira e Johnsen si rivelano determinanti. Il marocchino, ex Napoli, sblocca la partita al 60' su assist di Russo. Il norvegese pareggia, dopo un bell'uno-due con Pohjanpalo. Nel finale due palle-gol per l'Avellino: Fortin è attento su Cheddira, poi Biasci sciupa.

Ruocco e Mboyo stendono la Doria: il Mantova torna a vincere

Dopo l'1-1 a Cesena il Mantova torna a vincere: 2-0 alla Sampdoria. Terzo stop di fila per i blucerchiati, che crollano nella ripresa sotto i colpi del solito Ruocco (58') e Mboyo (66'). I virgiliani si confermano imbattuti e non smettono di stupire tutti: a quota 10 punti, sono lassù, proprio insieme al Palermo. Entusiasmo a fare da contraltare all'avvio di Insigne e compagni, per ora mestamente ultimi con un solo punto all'attivo.

Serie B, quinta giornata: il programma

Il programma del prossimo turno. In Serie B si scenderà in campo per la quinta giornata di campionato.

Venerdì 18 settembre (ore 20:30)

Sabato 19 settembre (ore 15)

Carrarese-Benevento

Cremonese-Virtus Entella

Palermo-Padova

Sabato 19 settembre (ore 17:15)

Sampdoria-Catanzaro

Sabato 19 settembre (ore 19:30)

Ascoli-Avellino

Domenica 20 settembre (ore 15)

Arezzo-Sudtirol

Verona-Vicenza

Domenica 20 settembre (ore 17:15)

Mantova-Pisa

Domenica 20 settembre (ore 19:30)