Il Mantova non lascia scampo alla Sampdoria: Ruocco e Mboyo firmano l'aggancio in vetta al Palermo
La quarta giornata di Serie B si chiude con i due match della domenica: Avellino-Palermo 1-1 e Mantova-Sampdoria 2-0. Match vibranti al Partenio e al Martelli. Primo pareggio stagionale per la capolista/corazzata di Inzaghi, terzo risultato utile di fila per i biancoverdi di Nesta. Una bella sfida quella tra due grandi ex campioni. Cade ancora l'undici allenato da Corradi e Modesto opera l'aggancio ai rosanero in testa alla classifica: 2-0 al Martelli.
Botta e risposta Cheddira-Johnsen: Avellino-Palermo 1-1
Al Partenio primo tempo equilibrato. Si fa subito male Cancellotti (problemi muscolari): al suo posto entra Missori. Chance in avvio di gara per i rosanero con Vavassori: tiro dall'interno dell'area di rigore, parato da Martinelli. Sul finire del primo tempo altra grande occasione, stavolta per l'Avellino: calcio di punizione calciato da Martin Palumbo, colpo di testa di Pandolfi, schierato titolare a sorpresa da Nesta, e gran riflesso di Fortin ad alzare sulla traversa. Si va al riposo sul risultato di 0-0. La partita si accende nella ripresa con i cambi: gli ingressi di Cheddira e Johnsen si rivelano determinanti. Il marocchino, ex Napoli, sblocca la partita al 60' su assist di Russo. Il norvegese pareggia, dopo un bell'uno-due con Pohjanpalo. Nel finale due palle-gol per l'Avellino: Fortin è attento su Cheddira, poi Biasci sciupa.
Ruocco e Mboyo stendono la Doria: il Mantova torna a vincere
Dopo l'1-1 a Cesena il Mantova torna a vincere: 2-0 alla Sampdoria. Terzo stop di fila per i blucerchiati, che crollano nella ripresa sotto i colpi del solito Ruocco (58') e Mboyo (66'). I virgiliani si confermano imbattuti e non smettono di stupire tutti: a quota 10 punti, sono lassù, proprio insieme al Palermo. Entusiasmo a fare da contraltare all'avvio di Insigne e compagni, per ora mestamente ultimi con un solo punto all'attivo.
Serie B, quinta giornata: il programma
Il programma del prossimo turno. In Serie B si scenderà in campo per la quinta giornata di campionato.
Venerdì 18 settembre (ore 20:30)
- Juve Stabia-Cesena
Sabato 19 settembre (ore 15)
- Carrarese-Benevento
- Cremonese-Virtus Entella
- Palermo-Padova
Sabato 19 settembre (ore 17:15)
- Sampdoria-Catanzaro
Sabato 19 settembre (ore 19:30)
- Ascoli-Avellino
Domenica 20 settembre (ore 15)
- Arezzo-Sudtirol
- Verona-Vicenza
Domenica 20 settembre (ore 17:15)
- Mantova-Pisa
Domenica 20 settembre (ore 19:30)
- Modena-Empoli
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS