Inzaghi interrompe la conferenza di Nesta, la reazione è bellissima: il retroscena

Un momento di grande sportività al Partenio al termine dell'1-1 tra Avellino e Palermo , match valido per la quarta giornata del campionato di Serie B . Mentre Alessandro Nesta stava parlando in sala stampa, è entrato Filippo Inzaghi , pronto a lasciare lo stadio dopo il pareggio.

Il siparietto tra Nesta e Inzaghi dopo Avellino-Palermo

I due si sono salutati con un abbraccio, in un momento spontaneo che ha strappato un sorriso ai presenti. Un gesto che racconta anche il rapporto tra due leggende del calcio italiano, che da calciatori hanno vinto tutto con il Milan oltre che a condividere la vittoria del Mondiale con la Nazionale del 2006.

Le parole di Inzaghi su Nesta

Legati da una lunga conoscenza e da un percorso che li ha portati oggi a sfidarsi dalla panchina, al termine dell'incontro, Inzaghi ha commentato così: “Sempre un piacere incontrare Alessandro, ognuno tifa per l’altro nel corso dell’anno. Ma non quando siamo avversari”.