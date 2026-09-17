Juve Stabia-Cesena in chiaro: ecco dove si potrà vedere gratuitamente in tv
Sarà la sfida tra Juve Stabia e Cesena a inaugurare la quinta giornata di Serie BKT. Con calcio di inizio alle 20.30 di venerdì 18 settembre, la sfida del Romeo Menti verrà trasmessa su DAZN anche in modalità gratuita. Reduce del pareggio per 1-1 contro il L.R. Vicenza e ferma a 2 punti in classifica, la Juve Stabia ospiterà il Cesena di Alino Diamanti, ottavo in classifica, che arriva al Menti dopo aver conquistato due punti in due partite.
Con nessuno 0-0 registrato nelle prime 4 giornate, la Serie BKT si conferma un campionato avvincente e imprevedibile in grado di appassionare e sorprendere con talenti, in campo e in panchina, che hanno militato nei migliori campionati nazionali e internazionali e giovani promesse impegnate a emergere con un unico obiettivo: conquistare la Serie A.
Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita.
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