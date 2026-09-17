Juve Stabia-Cesena in chiaro: ecco dove si potrà vedere gratuitamente in tv

Sarà la sfida tra Juve Stabia e Cesena a inaugurare la quinta giornata di Serie BKT . Con calcio di inizio alle 20.30 di venerdì 18 settembre , la sfida del Romeo Menti verrà trasmessa su DAZN anche in modalità gratuita . Reduce del pareggio per 1-1 contro il L.R. Vicenza e ferma a 2 punti in classifica, la Juve Stabia ospiterà il Cesena di Alino Diamanti, ottavo in classifica, che arriva al Menti dopo aver conquistato due punti in due partite.

Con nessuno 0-0 registrato nelle prime 4 giornate, la Serie BKT si conferma un campionato avvincente e imprevedibile in grado di appassionare e sorprendere con talenti, in campo e in panchina, che hanno militato nei migliori campionati nazionali e internazionali e giovani promesse impegnate a emergere con un unico obiettivo: conquistare la Serie A.

Anche i tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno facilmente seguire la partita in modalità gratuita: basterà andare su dazn.com/home e cliccare sulla partita.