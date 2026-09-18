Dove vedere Juve Stabia-Cesena in tv? Dazn o Sky, orario

La quinta giornata di Serie B , l'ultima prima della sosta, si apre a Castellammare di Stabia. La Juve Stabia vuole tornare il successo dopo il pareggio nell'ultimo turno in casa del Vicenza. L'avversario sarà il Cesena di Diamanti, che ha pareggiato per 2-2 contro la Cremonese nella scorsa giornata.

Juve Stabia-Cesena, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 18 settembre, alle ore 20:30 allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia. Il direttore di gara sarà Ferri della sezione di Roma1.

Dove vedere Juve Stabia-Cesena in diretta tv

Juve Stabia-Cesena sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, per l'occasione anche gratuitamente, e su LaB Channel su Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve Stabia-Cesena, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.