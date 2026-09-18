Juve Stabia-Cesena diretta: l'anticipo di Serie B, risultato LIVE

Caccia al primo successo casalingo. La Juve Stabia mette nel mirino il Cesena senza considerare alcuna alternativa alla vittoria che, in casa, manca dallo scorso 11 aprile, quando a cadere al "Romeo Menti" furono proprio i romagnoli.
21:35
Inizia il secondo tempo
Entrano Artioli e Battistella al posto di Buglio e Karic.
21:20
Fine primo tempo
Finisce il primo tempo, per ora il Cesena è avanti con il solito Shpendi.
21:10
36' - Incredibile Shpendi, sfiora il raddoppio
Shpendi ancora pericoloso, sfiora il raddoppio.
21:04
30' - Gol Cesena, la sblocca il solito Shpendi
Sphendi la sblocca, ancora lui: destro secco su assist di Bisoli. Sale a quota sei gol in cinque partite in campionato.
21:02
26' - Di Nardo pericoloso
Errore in difesa, ne approfitta Di Nardo che calcia dal limite: murato.
20:57
25' - ammonito Shpendi
Giallo per Shpendi.
20:55
22' - Shpendi pericoloso, ma era in fuorigioco
Shpendi lanciato a rete, resiste a una trattenuta e calcia fuori davanti al portiere, ma era partito in fuorigioco. Si alza la bandierina.
20:43
10' - Ci provano prima Bisoli e poi Frabotta
Partenza scintillante del Cesena. Ci provano prima Bisoli e poi Frabotta: regge il muro dello Juve Stabia.
20:33
1' - Si parte
La partita è iniziata.
20:18
Il Cesena è Shpendi-dipendente? Stasera la risposta
Il Cesena è Shpendi-dipendente? I gol dicono di sì. Segna soltanto lui, a oggi. Magari stasera cambia tutto. Il fattore bomber, rimasto dopo la trattativa con la Cremonese che sembrava in dirittura d'arrivo, sta avendo un peso enorme.
20:01
Le formazioni ufficiali
JUVE STABIA (4-3-3): Boer; Maggioni, Pietrangeli, Bellich, Douglas; Karic, Buglio, Pierobon; Patanè, Di Nardo, Candellone. All. De Giorgio.
CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Ilic, Mangraviti; Mangraviti, Guidi, Pagano; Bisoli; Frabotta, Shpendi, Fiori. All. Diamanti.
19:45
Le parole di De Giorgio
Negli occhi, prima ancora che nelle parole, di Pietro De Giorgio si accende la voglia di conquistare la prima esultanza nello stadio di casa. «Veniamo da uno scivolone interno che ci ha fatto male quindi c'è tanta voglia di riscatto», ammette il tecnico, che non nasconde un'ulteriore spinta verso la vittoria
19:43
La maturazione non ancora completata dalla Juve Stabia
Quattro punti sul campo, due in classifica, frutto di una maturazione non ancora completata dalla Juve Stabia, che ha cambiato pelle, in campo e fuori, in poche settimane.
Castellammare di Stabia