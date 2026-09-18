Juve Stabia-Cesena diretta: l'anticipo di Serie B, risultato LIVE

Caccia al primo successo casalingo. La Juve Stabia mette nel mirino il Cesena senza considerare alcuna alternativa alla vittoria che, in casa, manca dallo scorso 11 aprile, quando a cadere al "Romeo Menti" furono proprio i romagnoli.

Finisce il primo tempo, per ora il Cesena è avanti con il solito Shpendi.

Entrano Artioli e Battistella al posto di Buglio e Karic.

21:10

36' - Incredibile Shpendi, sfiora il raddoppio

Shpendi ancora pericoloso, sfiora il raddoppio.

21:04

30' - Gol Cesena, la sblocca il solito Shpendi

Sphendi la sblocca, ancora lui: destro secco su assist di Bisoli. Sale a quota sei gol in cinque partite in campionato.

21:02

26' - Di Nardo pericoloso

Errore in difesa, ne approfitta Di Nardo che calcia dal limite: murato.

20:57

25' - ammonito Shpendi

Giallo per Shpendi.

20:55

22' - Shpendi pericoloso, ma era in fuorigioco

Shpendi lanciato a rete, resiste a una trattenuta e calcia fuori davanti al portiere, ma era partito in fuorigioco. Si alza la bandierina.

20:43

10' - Ci provano prima Bisoli e poi Frabotta

Partenza scintillante del Cesena. Ci provano prima Bisoli e poi Frabotta: regge il muro dello Juve Stabia.

20:33

1' - Si parte

La partita è iniziata.

20:18

Il Cesena è Shpendi-dipendente? Stasera la risposta

Il Cesena è Shpendi-dipendente? I gol dicono di sì. Segna soltanto lui, a oggi. Magari stasera cambia tutto. Il fattore bomber, rimasto dopo la trattativa con la Cremonese che sembrava in dirittura d'arrivo, sta avendo un peso enorme.

20:01

Le formazioni ufficiali

JUVE STABIA (4-3-3): Boer; Maggioni, Pietrangeli, Bellich, Douglas; Karic, Buglio, Pierobon; Patanè, Di Nardo, Candellone. All. De Giorgio.

CESENA (4-3-3): Siano; Ciofi, Gelli, Ilic, Mangraviti; Mangraviti, Guidi, Pagano; Bisoli; Frabotta, Shpendi, Fiori. All. Diamanti.