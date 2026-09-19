Dove vedere Palermo-Padova in tv? Dazn o Prime Video, orario
Il Palermo di Filippo Inzaghi, dopo il pareggio messo a referto ad Avellino, torna a giocare dinanzi al proprio pubblico, dove finora ha sempre vinto tra Coppa Italia e campionato. L'avversario di turno è il Padova di Antonio Calabro, attualmente a quota 7 dopo le prime quattro apparizioni stagionali. Alla Favorita si gioca la sfida valida per la quinta giornata di Serie B.
Palermo-Padova, l'orario
Palermo-Padova andrà in scena oggi, sabato 19 settembre, alle ore 15 allo stadio "Renzo Barbera". Direzione di gara affidata al Sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi.
Dove vedere Palermo-Padova in diretta tv
Palermo-Padova sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Palermo-Padova, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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