Dove vedere Carrarese-Benevento in tv? Dazn o Sky, orario
Continua la quinta giornata di Serie B, l'ultima prima della sosta. A Carrara, la Carrarese di Cioffi, che ha ottenuto un solo punto nelle prime quattro giornate, ospita il Benevento di Floro Flores, reduce dal successo contro il Verona nell'ultimo turno di campionato.
Carrarese-Benevento, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 19 settembre, alle ore 15:00 allo stadio dei Marmi di Carrara. Il direttore di gara sarà Abisso della sezione di Palermo.
Dove vedere Carrarese-Benevento in diretta tv
Carrarese-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su LaB Channel su Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Carrarese-Benevento, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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