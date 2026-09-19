Dove vedere Carrarese-Benevento in tv? Dazn o Sky, orario

Carrarese-Benevento, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 19 settembre, alle ore 15:00 allo stadio dei Marmi di Carrara. Il direttore di gara sarà Abisso della sezione di Palermo.

Dove vedere Carrarese-Benevento in diretta tv

Carrarese-Benevento sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su LaB Channel su Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Carrarese-Benevento, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.