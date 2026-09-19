Dove vedere Ascoli-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario

Allo stadio "Del Duca" si affrontano l' Ascoli di Francesco Tomei e l' Avellino di Alessandro Nesta, in occasione della sfida valida per la quinta giornata di Serie B . Lupi reduci da tre risultati utili consecutivi e, in particolare, dal prestigioso pareggio interno con il Palermo di Filippo Inzaghi. I marchigiani, a quota 7 in classifica proprio come gli irpini, non perdono in casa dal 23 novembre 2025, ma arrivano dal ko di misura di Padova contro la squadra di Calabro.

Ascoli-Avellino, l'orario

Calcio d'inizio previsto per oggi, sabato 19 settembre, alle ore 19:30 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca", pronto ad ospitare la sfida tra l'Ascoli di Francesco Tomei e l'Avellino di Alessandro Nesta. L'arbitro del match sarà il Sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.

Dove vedere Ascoli-Avellino in diretta tv

Palermo-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Ascoli-Avellino, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.