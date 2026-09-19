Dove vedere Ascoli-Avellino in tv? Dazn o Prime Video, orario
Allo stadio "Del Duca" si affrontano l'Ascoli di Francesco Tomei e l'Avellino di Alessandro Nesta, in occasione della sfida valida per la quinta giornata di Serie B. Lupi reduci da tre risultati utili consecutivi e, in particolare, dal prestigioso pareggio interno con il Palermo di Filippo Inzaghi. I marchigiani, a quota 7 in classifica proprio come gli irpini, non perdono in casa dal 23 novembre 2025, ma arrivano dal ko di misura di Padova contro la squadra di Calabro.
Ascoli-Avellino, l'orario
Calcio d'inizio previsto per oggi, sabato 19 settembre, alle ore 19:30 allo stadio "Cino e Lillo Del Duca", pronto ad ospitare la sfida tra l'Ascoli di Francesco Tomei e l'Avellino di Alessandro Nesta. L'arbitro del match sarà il Sig. Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido.
Dove vedere Ascoli-Avellino in diretta tv
Palermo-Padova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Ascoli-Avellino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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