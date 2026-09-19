Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto sulla sfida del "Ferraris" tra la squadra di Corradi e quella di Gorgone: le probabili formazioni
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Pubblicato il 19.09.2026, 10:21 (Aggiornato il 19.09.2026, 10:38)

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Continua la quinta giornata di Serie B, l'ultima prima della sosta. La Sampdoria di Corradi, ancora alla ricerca del primo successo e reduce da tre sconfitte di fila, ospita il Catanzaro di Gorgone, che nell'ultimo turno ha invece trovato la prima vittoria in campionato.

Sampdoria-Catanzaro, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 19 settembre, alle ore 17:15 allo stadio "Ferraris" di Genova. Il direttore di gara sarà Ayroldi della sezione di Molfetta.

Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in diretta tv

Sampdoria-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su LaB Channel su Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sampdoria-Catanzaro, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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