Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in tv? Dazn o Sky, orario

Continua la quinta giornata di Serie B , l'ultima prima della sosta. La Sampdoria di Corradi, ancora alla ricerca del primo successo e reduce da tre sconfitte di fila, ospita il Catanzaro di Gorgone, che nell'ultimo turno ha invece trovato la prima vittoria in campionato.

Sampdoria-Catanzaro, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 19 settembre, alle ore 17:15 allo stadio "Ferraris" di Genova. Il direttore di gara sarà Ayroldi della sezione di Molfetta.

Dove vedere Sampdoria-Catanzaro in diretta tv

Sampdoria-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su LaB Channel su Prime Video. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Sampdoria-Catanzaro, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.