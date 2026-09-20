Mosquera show, il Verona si prende il derby. Sudtirol, che poker ad Arezzo!
Serie B, prosegue la quinta giornata dopo i match del sabato. L'Hellas Verona vince in rimonta il derby contro il Vicenza: finisce 2-1, sblocca un gol di Rauti, su assist di Caferri, al 58', decide una doppietta in due minuti di Mosquera, che va a bersaglio al 74' e 76'. Sfuma così il secondo successo stagionale in campionato per i biancorossi di Gallo, neo-promossi, che dopo la vittoria al debutto contro il Catanzaro non sono più riusciti a conquistare l'intera posta in palio perdendo 3-0 ad Avellino e pareggiando in trasferta contro la Virtus Entella (2-2) e in casa contro la Juve Stabia (1-1). Evitano la terza sconfitta in cinque match e ritrovano il sorriso gli uomini di Baroni. I gialloblù festeggiano la seconda vittoria di fila nel proprio stadio, che era stato violato all'esordio (2-1) dal sorprendente Ascoli.
Poker del Südtirol ad Arezzo: gli altoatesini si confermano imbattuti
Si conferma imbattuto, invece, e continua la sua altalena tra successi e pari il Südtirol di Possanzini e del ds Lovisa. Un nuovo corso che ha proiettato gli altoatesini dal playout vinto contro il Bari alle zone alte della classifica. I bolzanini calano il poker sul campo di un'altra neo-promossa: l'Arezzo di Bucchi, al terzo stop. Apre Ripoli al primo minuto di recupero del primo tempo, raddoppia Lopes nella ripresa, al 54'; tris di Mixtur al 68' e poi Giorgini va a bersaglio al 79'. Il gol di Mancuso (81') serve solo per rendere meno pesante il passivo per i toscani.
Serie B: dalle 17:15 Mantova-Pisa, alle 19:30 Modena-Empoli
La domenica di Serie B prosegue con altre due partite: dalle 17:15 si gioca Mantova-Pisa, dalle 19:30 Modena-Empoli. In palio punti pesanti per attestarsi nelle zone nobili della classifica e avanzare le proprie candidature per la promozione.
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