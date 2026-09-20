Mosquera show, il Verona si prende il derby. Sudtirol, che poker ad Arezzo!

Serie B, prosegue la quinta giornata dopo i match del sabato. L'Hellas Verona vince in rimonta il derby contro il Vicenza: finisce 2-1, sblocca un gol di Rauti, su assist di Caferri, al 58', decide una doppietta in due minuti di Mosquera, che va a bersaglio al 74' e 76'. Sfuma così il secondo successo stagionale in campionato per i biancorossi di Gallo, neo-promossi, che dopo la vittoria al debutto contro il Catanzaro non sono più riusciti a conquistare l'intera posta in palio perdendo 3-0 ad Avellino e pareggiando in trasferta contro la Virtus Entella (2-2) e in casa contro la Juve Stabia (1-1). Evitano la terza sconfitta in cinque match e ritrovano il sorriso gli uomini di Baroni. I gialloblù festeggiano la seconda vittoria di fila nel proprio stadio, che era stato violato all'esordio (2-1) dal sorprendente Ascoli.