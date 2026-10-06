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Calendario Serie B, le date e gli orari di tutte le partite dalla 12ª alla 20ª giornata

Ufficializzato il calendario fino a inizio gennaio
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Pubblicato il 06.10.2026, 15:09

Serie B

La Lega Serie B ha reso noto il programma ufficiale del campionato dalla 12ª alla 20ª giornata. Vengono definiti così tutti gli orari, le date e i posticipi che accompagneranno i tifosi fino all'inizio del 2027.

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Serie B, le date e gli orari dalla 12ª alla 20ª giornata

Di seguito la programmazione dettagliata turno per turno:

12ª GIORNATA

  • H. Verona - Cesena (venerdì 20 novembre, ore 20.30)

  • Ascoli - L.R. Vicenza (sabato 21 novembre, ore 15.00)

  • Carrarese - V. Entella (sabato 21 novembre, ore 15.00)

  • Modena - Juve Stabia (sabato 21 novembre, ore 15.00)

  • Sampdoria - Benevento (sabato 21 novembre, ore 15.00)

  • Südtirol - Cremonese (sabato 21 novembre, ore 15.00)

  • Catanzaro - Palermo (sabato 21 novembre, ore 17.15)

  • Empoli - Pisa (sabato 21 novembre, ore 19.30)

  • Avellino - Mantova (domenica 22 novembre, ore 15.00)

  • Arezzo - Padova (domenica 22 novembre, ore 17.15)

13ª GIORNATA

  • Juve Stabia - Catanzaro (martedì 24 novembre, ore 19.00)

  • Benevento - Empoli (martedì 24 novembre, ore 20.00)

  • Cesena - Ascoli (martedì 24 novembre, ore 20.00)

  • L.R. Vicenza - Carrarese (martedì 24 novembre, ore 20.00)

  • Palermo - Südtirol (martedì 24 novembre, ore 20.00)

  • V. Entella - H. Verona (martedì 24 novembre, ore 20.00)

  • Cremonese - Avellino (mercoledì 25 novembre, ore 19.00)

  • Mantova - Arezzo (mercoledì 25 novembre, ore 20.00)

  • Padova - Sampdoria (mercoledì 25 novembre, ore 20.00)

  • Pisa - Modena (mercoledì 25 novembre, ore 20.00)

14ª GIORNATA

  • Ascoli - V. Entella (sabato 28 novembre, ore 15.00)

  • Carrarese - Juve Stabia (sabato 28 novembre, ore 15.00)

  • Empoli - H. Verona (sabato 28 novembre, ore 15.00)

  • L.R. Vicenza - Cesena (sabato 28 novembre, ore 17.15)

  • Palermo - Benevento (sabato 28 novembre, ore 19.30)

  • Modena - Padova (domenica 29 novembre, ore 15.00)

  • Südtirol - Mantova (domenica 29 novembre, ore 15.00)

  • Sampdoria - Cremonese (domenica 29 novembre, ore 17.15)

  • Arezzo - Pisa (domenica 29 novembre, ore 19.30)

  • Catanzaro - Avellino (lunedì 30 novembre, ore 20.30)

15ª GIORNATA

  • Pisa - Sampdoria (venerdì 4 dicembre, ore 20.30)

  • Cesena - Carrarese (sabato 5 dicembre, ore 15.00)

  • Mantova - Ascoli (sabato 5 dicembre, ore 15.00)

  • Modena - Arezzo (sabato 5 dicembre, ore 15.00)

  • Padova - L.R. Vicenza (sabato 5 dicembre, ore 17.15)

  • Juve Stabia - Benevento (sabato 5 dicembre, ore 19.30)

  • Avellino - Südtirol (domenica 6 dicembre, ore 15.00)

  • Cremonese - Catanzaro (domenica 6 dicembre, ore 15.00)

  • H. Verona - Palermo (domenica 6 dicembre, ore 17.15)

  • V. Entella - Empoli (domenica 6 dicembre, ore 19.30)

16ª GIORNATA

  • Benevento - Padova (martedì 8 dicembre, ore 12.30)

  • Carrarese - Pisa (martedì 8 dicembre, ore 15.00)

  • L.R. Vicenza - Mantova (martedì 8 dicembre, ore 15.00)

  • Ascoli - Juve Stabia (martedì 8 dicembre, ore 17.15)

  • Sampdoria - Modena (martedì 8 dicembre, ore 19.30)

  • H. Verona - Avellino (mercoledì 9 dicembre, ore 19.00)

  • Arezzo - Cesena (mercoledì 9 dicembre, ore 20.00)

  • Catanzaro - V. Entella (mercoledì 9 dicembre, ore 20.00)

  • Empoli - Südtirol (mercoledì 9 dicembre, ore 20.00)

  • Palermo - Cremonese (mercoledì 9 dicembre, ore 20.00)

17ª GIORNATA

  • Juve Stabia - Padova (sabato 12 dicembre, ore 15.00)

  • Mantova - Benevento (sabato 12 dicembre, ore 15.00)

  • Pisa - Ascoli (sabato 12 dicembre, ore 15.00)

  • Cesena - Palermo (sabato 12 dicembre, ore 17.15)

  • Sampdoria - L.R. Vicenza (sabato 12 dicembre, ore 19.30)

  • Cremonese - Carrarese (domenica 13 dicembre, ore 15.00)

  • Südtirol - H. Verona (domenica 13 dicembre, ore 15.00)

  • V. Entella - Arezzo (domenica 13 dicembre, ore 15.00)

  • Avellino - Empoli (domenica 13 dicembre, ore 17.15)

  • Modena - Catanzaro (domenica 13 dicembre, ore 19.30)

18ª GIORNATA

  • H. Verona - Cremonese (venerdì 18 dicembre, ore 20.30)

  • Benevento - Pisa (sabato 19 dicembre, ore 15.00)

  • Carrarese - Avellino (sabato 19 dicembre, ore 15.00)

  • Juve Stabia - Mantova (sabato 19 dicembre, ore 15.00)

  • L.R. Vicenza - Südtirol (sabato 19 dicembre, ore 15.00)

  • Padova - Cesena (sabato 19 dicembre, ore 15.00)

  • Empoli - Sampdoria (sabato 19 dicembre, ore 17.15)

  • Ascoli - Modena (sabato 19 dicembre, ore 19.30)

  • Catanzaro - Arezzo (domenica 20 dicembre, ore 15.00)

  • Palermo - V. Entella (domenica 20 dicembre, ore 17.15)

19ª GIORNATA

  • Avellino - Juve Stabia (sabato 26 dicembre, ore 17.15)

  • Modena - Palermo (domenica 27 dicembre, ore 12.30)

  • Arezzo - L.R. Vicenza (domenica 27 dicembre, ore 15.00)

  • Catanzaro - Empoli (domenica 27 dicembre, ore 15.00)

  • Cremonese - Ascoli (domenica 27 dicembre, ore 15.00)

  • Mantova - Padova (domenica 27 dicembre, ore 15.00)

  • Südtirol - Carrarese (domenica 27 dicembre, ore 15.00)

  • V. Entella - Benevento (domenica 27 dicembre, ore 15.00)

  • Cesena - Pisa (domenica 27 dicembre, ore 17.15)

  • Sampdoria - H. Verona (domenica 27 dicembre, ore 19.30)

20ª GIORNATA

  • Cesena - Modena (sabato 9 gennaio, ore 15.00)

  • Juve Stabia - Sampdoria (sabato 9 gennaio, ore 15.00)

  • L.R. Vicenza - V. Entella (sabato 9 gennaio, ore 15.00)

  • Mantova - Carrarese (sabato 9 gennaio, ore 15.00)

  • Padova - Cremonese (sabato 9 gennaio, ore 15.00)

  • Südtirol - Benevento (sabato 9 gennaio, ore 15.00)

  • Palermo - Empoli (sabato 9 gennaio, ore 17.15)

  • Arezzo - H. Verona (sabato 9 gennaio, ore 19.30)

  • Ascoli - Catanzaro (domenica 10 gennaio, ore 15.00)

  • Pisa - Avellino (domenica 10 gennaio, ore 17.15)

 

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