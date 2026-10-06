Calendario Serie B, le date e gli orari di tutte le partite dalla 12ª alla 20ª giornata
La Lega Serie B ha reso noto il programma ufficiale del campionato dalla 12ª alla 20ª giornata. Vengono definiti così tutti gli orari, le date e i posticipi che accompagneranno i tifosi fino all'inizio del 2027.
Serie B, le date e gli orari dalla 12ª alla 20ª giornata
Di seguito la programmazione dettagliata turno per turno:
12ª GIORNATA
-
H. Verona - Cesena (venerdì 20 novembre, ore 20.30)
-
Ascoli - L.R. Vicenza (sabato 21 novembre, ore 15.00)
-
Carrarese - V. Entella (sabato 21 novembre, ore 15.00)
-
Modena - Juve Stabia (sabato 21 novembre, ore 15.00)
-
Sampdoria - Benevento (sabato 21 novembre, ore 15.00)
-
Südtirol - Cremonese (sabato 21 novembre, ore 15.00)
-
Catanzaro - Palermo (sabato 21 novembre, ore 17.15)
-
Empoli - Pisa (sabato 21 novembre, ore 19.30)
-
Avellino - Mantova (domenica 22 novembre, ore 15.00)
-
Arezzo - Padova (domenica 22 novembre, ore 17.15)
13ª GIORNATA
-
Juve Stabia - Catanzaro (martedì 24 novembre, ore 19.00)
-
Benevento - Empoli (martedì 24 novembre, ore 20.00)
-
Cesena - Ascoli (martedì 24 novembre, ore 20.00)
-
L.R. Vicenza - Carrarese (martedì 24 novembre, ore 20.00)
-
Palermo - Südtirol (martedì 24 novembre, ore 20.00)
-
V. Entella - H. Verona (martedì 24 novembre, ore 20.00)
-
Cremonese - Avellino (mercoledì 25 novembre, ore 19.00)
-
Mantova - Arezzo (mercoledì 25 novembre, ore 20.00)
-
Padova - Sampdoria (mercoledì 25 novembre, ore 20.00)
-
Pisa - Modena (mercoledì 25 novembre, ore 20.00)
14ª GIORNATA
-
Ascoli - V. Entella (sabato 28 novembre, ore 15.00)
-
Carrarese - Juve Stabia (sabato 28 novembre, ore 15.00)
-
Empoli - H. Verona (sabato 28 novembre, ore 15.00)
-
L.R. Vicenza - Cesena (sabato 28 novembre, ore 17.15)
-
Palermo - Benevento (sabato 28 novembre, ore 19.30)
-
Modena - Padova (domenica 29 novembre, ore 15.00)
-
Südtirol - Mantova (domenica 29 novembre, ore 15.00)
-
Sampdoria - Cremonese (domenica 29 novembre, ore 17.15)
-
Arezzo - Pisa (domenica 29 novembre, ore 19.30)
-
Catanzaro - Avellino (lunedì 30 novembre, ore 20.30)
15ª GIORNATA
-
Pisa - Sampdoria (venerdì 4 dicembre, ore 20.30)
-
Cesena - Carrarese (sabato 5 dicembre, ore 15.00)
-
Mantova - Ascoli (sabato 5 dicembre, ore 15.00)
-
Modena - Arezzo (sabato 5 dicembre, ore 15.00)
-
Padova - L.R. Vicenza (sabato 5 dicembre, ore 17.15)
-
Juve Stabia - Benevento (sabato 5 dicembre, ore 19.30)
-
Avellino - Südtirol (domenica 6 dicembre, ore 15.00)
-
Cremonese - Catanzaro (domenica 6 dicembre, ore 15.00)
-
H. Verona - Palermo (domenica 6 dicembre, ore 17.15)
-
V. Entella - Empoli (domenica 6 dicembre, ore 19.30)
16ª GIORNATA
-
Benevento - Padova (martedì 8 dicembre, ore 12.30)
-
Carrarese - Pisa (martedì 8 dicembre, ore 15.00)
-
L.R. Vicenza - Mantova (martedì 8 dicembre, ore 15.00)
-
Ascoli - Juve Stabia (martedì 8 dicembre, ore 17.15)
-
Sampdoria - Modena (martedì 8 dicembre, ore 19.30)
-
H. Verona - Avellino (mercoledì 9 dicembre, ore 19.00)
-
Arezzo - Cesena (mercoledì 9 dicembre, ore 20.00)
-
Catanzaro - V. Entella (mercoledì 9 dicembre, ore 20.00)
-
Empoli - Südtirol (mercoledì 9 dicembre, ore 20.00)
-
Palermo - Cremonese (mercoledì 9 dicembre, ore 20.00)
17ª GIORNATA
-
Juve Stabia - Padova (sabato 12 dicembre, ore 15.00)
-
Mantova - Benevento (sabato 12 dicembre, ore 15.00)
-
Pisa - Ascoli (sabato 12 dicembre, ore 15.00)
-
Cesena - Palermo (sabato 12 dicembre, ore 17.15)
-
Sampdoria - L.R. Vicenza (sabato 12 dicembre, ore 19.30)
-
Cremonese - Carrarese (domenica 13 dicembre, ore 15.00)
-
Südtirol - H. Verona (domenica 13 dicembre, ore 15.00)
-
V. Entella - Arezzo (domenica 13 dicembre, ore 15.00)
-
Avellino - Empoli (domenica 13 dicembre, ore 17.15)
-
Modena - Catanzaro (domenica 13 dicembre, ore 19.30)
18ª GIORNATA
-
H. Verona - Cremonese (venerdì 18 dicembre, ore 20.30)
-
Benevento - Pisa (sabato 19 dicembre, ore 15.00)
-
Carrarese - Avellino (sabato 19 dicembre, ore 15.00)
-
Juve Stabia - Mantova (sabato 19 dicembre, ore 15.00)
-
L.R. Vicenza - Südtirol (sabato 19 dicembre, ore 15.00)
-
Padova - Cesena (sabato 19 dicembre, ore 15.00)
-
Empoli - Sampdoria (sabato 19 dicembre, ore 17.15)
-
Ascoli - Modena (sabato 19 dicembre, ore 19.30)
-
Catanzaro - Arezzo (domenica 20 dicembre, ore 15.00)
-
Palermo - V. Entella (domenica 20 dicembre, ore 17.15)
19ª GIORNATA
-
Avellino - Juve Stabia (sabato 26 dicembre, ore 17.15)
-
Modena - Palermo (domenica 27 dicembre, ore 12.30)
-
Arezzo - L.R. Vicenza (domenica 27 dicembre, ore 15.00)
-
Catanzaro - Empoli (domenica 27 dicembre, ore 15.00)
-
Cremonese - Ascoli (domenica 27 dicembre, ore 15.00)
-
Mantova - Padova (domenica 27 dicembre, ore 15.00)
-
Südtirol - Carrarese (domenica 27 dicembre, ore 15.00)
-
V. Entella - Benevento (domenica 27 dicembre, ore 15.00)
-
Cesena - Pisa (domenica 27 dicembre, ore 17.15)
-
Sampdoria - H. Verona (domenica 27 dicembre, ore 19.30)
20ª GIORNATA
-
Cesena - Modena (sabato 9 gennaio, ore 15.00)
-
Juve Stabia - Sampdoria (sabato 9 gennaio, ore 15.00)
-
L.R. Vicenza - V. Entella (sabato 9 gennaio, ore 15.00)
-
Mantova - Carrarese (sabato 9 gennaio, ore 15.00)
-
Padova - Cremonese (sabato 9 gennaio, ore 15.00)
-
Südtirol - Benevento (sabato 9 gennaio, ore 15.00)
-
Palermo - Empoli (sabato 9 gennaio, ore 17.15)
-
Arezzo - H. Verona (sabato 9 gennaio, ore 19.30)
-
Ascoli - Catanzaro (domenica 10 gennaio, ore 15.00)
-
Pisa - Avellino (domenica 10 gennaio, ore 17.15)
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS