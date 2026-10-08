Avellino-Sampdoria sarà visibile gratis su Dazn: ecco come seguire la partita in modalità gratuita

Sarà Avellino-Sampdoria la partita che Dazn trasmetterà anche in modalità gratuita nel prossimo turno del campionato di Serie B . Il match, in programma venerdì 9 ottobre alle 20:30 allo stadio Partenio-Lombardi , aprirà la sesta giornata del campionato cadetto e potrà essere seguita anche dagli utenti che non hanno un abbonamento attivo alla piattaforma.

Come vedere Avellino-Sampdoria gratis su Dazn

Seguire la partita in modalità gratuita non richiede la sottoscrizione di alcun abbonamento. Bisogna collegarsi al sito ufficiale di Dazn dal browser di computer, smartphone o tablet. In alternativa è possibile utilizzare l'app di Dazn, scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi mobili, smart TV e console. Una volta entrati nella homepage, tra i contenuti in evidenza si troverà il match Avellino-Sampdoria, segnalato come visibile gratuitamente. A quel punto basterà cliccare sulla partita per accedere alla pagina dedicata e avviare la diretta. Nel caso in cui la piattaforma lo richieda, sarà sufficiente creare un account in maniera gratuita inserendo i propri dati e un indirizzo email, senza dover indicare alcun metodo di pagamento. Completati questi passaggi, si potrà seguire la sfida del Partenio-Lombardi in diretta streaming gratuitamente.

Avellino e Sampdoria: come arrivano alla sfida

L'Avellino di Alessandro Nesta arriva all'appuntamento con la necessità di tornare a vincere. L'ultimo successo dei biancoverdi risale a inizio settembre, quando si imposero per 1-0 a Modena. Da allora il pareggio casalingo contro il Palermo e la sconfitta esterna ad Ascoli. L'inizio di stagione della Sampdoria non è stato dei migliori: appena quattro punti racimolati nelle prime cinque partite. Ma prima della pausa per le partite delle nazionali è arrivata la prima vittoria stagionale, 2-1 a Marassi contro il Catanzaro.