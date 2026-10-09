Nesta-Inzaghi, bellissimo abbraccio in sala stampa

Dove vedere Avellino-Sampdoria in tv? Dazn o Prime Video, orario

Dopo la lunga sosta dedicata alle nazionali, le prime a scendere in campo in Serie B sono le squadre allenate da Nesta e Corradi: le probabili formazioni
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3 min

Pubblicato il 09.10.2026, 09:57

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Ad aprire il weekend di Serie B sarà la sfida Avellino-Sampdoria. Archiviata la lunga sosta dedicata alle nazionali, la squadra di Alessandro Nesta ritrova il pubblico del "Partenio-Lombardi" in occasione della sesta giornata della regular season. Di fronte, una Samp reduce dal primo successo in campionato, arrivato contro il Catanzaro di Gorgone a Marassi. Ossigeno puro per la panchina di Bernardo Corradi. Riflettori puntati su Walid Cheddira e Lorenzo Insigne.

Avellino-Sampdoria, l'orario

L'anticipo della sesta giornata di Serie B è in programma oggi, venerdì 9 ottobre, alle ore 20:30 allo stadio "Partenio-Lombardi". A dirigere l'incontro sarà il Sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

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Dove vedere Avellino-Sampdoria in diretta tv

Avellino-Sampdoria sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, anche in modalità gratuita per i non abbonati, e su LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Avellino-Sampdoria, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, in modalità gratuita, e Amazon Prime Video, al canale LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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