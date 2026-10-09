Avellino-Sampdoria diretta Serie B: segui l'anticipo, il risultato LIVE

Fischio d'inizio allo stadio Partenio-Lombardi: inizia Avellino-Sampdoria! Segui la sfida in diretta sul corrieredellosport.it
21:08
35' - insigne sfiora il gol
Insigne prova a riaccendere la Sampordia con un tiro a giro che sfiora l'incrocio. Distacco pesantissimo in campo, ma i blucerchiati non vogliono mollare.
21:03
30' - GOL AVELLINO! Besaggio per il poker!
E invece no, l'Avellino non è ancora sazio! Grave errore difensivo dei blucerchiati, che finiscono per regalare il pallone a Besaggio per il poker. Stadio in festa, partita già quasi in cassaforte.
21:01
28' - La Samp prova a reagire
Dopo una mezz'ora dalle mille emozioni, ora i ritmi sembrano più bassi con l'Avellino che arretra e la Samp che prova a lanciarsi per iniziare la sua rimonta.
20:57
24' - GOL AVELLINO! Tris di Russo!
Non c'è un attimo di respiro, solo gol su gol e tanto spettacolo. Dopo l'assist arriva anche il gol per Russo, che trova il colpo di testa vincente e batte ancora Vindhal.
20:53
20' - GOL AVELLINO! Segna Palumbo!
Che show allo stadio Partenio-Lombardi, dopo pochi secondi arriva un altro gol! Stavolta la rete del nuovo vantaggio biancoverde è di Palumbo, che approfitta dello scatto e dell'assist preciso di Russo. Tre gol in 20 minuti, grande spettacolo in campo.
20:51
18' - GOL SAMPDORIA! Pareggia Insigne!
Reazione immediata della Sampdoria con una perla di Insigne! L'ex Napoli fa partire il destro dalla distanza, Martinelli non ci arriva con la palla che si piazza sotto l'incrocio. Partita bellissima ora, a grandi ritmi e alta intensità.
20:45
12' - GOL AVELLINO! Sblocca Cheddira!
I padroni di casa reagiscono bene al buon avvio della Samp e trovano subito il gol che sblocca la gara: cross lungo in area, incornata vincente di Cheddira che fa esplodere di gioia i tifosi. Nesta in vantaggio!
20:39
6' - Sampdoria aggressiva
Meglio la Samp in questi primi minuti, Lauritsen ha una buona chance per sbloccare ma sfiora solo il pallone di testa.
20:32
1' - Si parte: INIZIA AVELLINO-SAMPDORIA!
Fischia l'arbitro, la Serie B è finalmente tornata: inizia Avellino-Sampdoria!
20:30
Ci siamo, Avellino e Sampdoria in campo
Fanno ora il loro ingresso in campo le due formazioni: ci siamo!
20:10
+++ Avellino-Sampdoria: le formazioni ufficiali +++
AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta.
SAMPDORIA (4-3-2-1): Vindhal; Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann, Cicconi; Henderson, Makoumbou, Verschaeren; Karamoh, L. Insigne; Lauritsen. All. Corradi.
20:00
Cosa è successo fuori dallo stadio: tutte le immagini
Sarebbero circa 500 tifosi della Sampdoria che sono entrati in contatto con la polizia, tra lancio di petardi e qualche schermaglia. Non sono registrati feriti per ora.
19:45
Attimi di tensione prima di Avellino-Sampdoria: cosa è successo
Contatto tra i tifosi blucerchiati e la polizia all'esterno dello stadio Partenio-Lombardi a poco meno di un'ora dal fischio d'inizio: la situazione sembra essere sotto controllo.
19:30
Avellino-Sampdoria, Le probabili scelte di Nesta e Corradi
AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. Allenatore: Nesta.
A disposizione: Iannarilli, Sassi, Di Bitonto, Simic, Sala, Sounas, Faticanti, Berenbruch, Adamo, Di Paolo, Biasci, Pandolfi, Favilli.
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SAMPDORIA (3-4-2-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri; De Paoli, Henderson, Makoumbou, Cicconi; Verschaeren, L. Insigne; Lauritsen. Allenatore: Corradi.
A disposizione: Krastev, Massolo, Ravanelli, Ferrari, Mbabu, Cosi, Karamoh, Begić, Tutino.
Stadio Partenio-Adriano Lombardi - Avellino