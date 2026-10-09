Avellino-Sampdoria diretta Serie B: segui l'anticipo, il risultato LIVE

E invece no, l'Avellino non è ancora sazio! Grave errore difensivo dei blucerchiati, che finiscono per regalare il pallone a Besaggio per il poker. Stadio in festa, partita già quasi in cassaforte.

Fanno ora il loro ingresso in campo le due formazioni: ci siamo!

Che show allo stadio Partenio-Lombardi, dopo pochi secondi arriva un altro gol! Stavolta la rete del nuovo vantaggio biancoverde è di Palumbo , che approfitta dello scatto e dell'assist preciso di Russo . Tre gol in 20 minuti, grande spettacolo in campo.

Non c'è un attimo di respiro, solo gol su gol e tanto spettacolo. Dopo l'assist arriva anche il gol per Russo , che trova il colpo di testa vincente e batte ancora Vindhal.

20:10

+++ Avellino-Sampdoria: le formazioni ufficiali +++

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta.



SAMPDORIA (4-3-2-1): Vindhal; Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann, Cicconi; Henderson, Makoumbou, Verschaeren; Karamoh, L. Insigne; Lauritsen. All. Corradi.

20:00

Cosa è successo fuori dallo stadio: tutte le immagini

Sarebbero circa 500 tifosi della Sampdoria che sono entrati in contatto con la polizia, tra lancio di petardi e qualche schermaglia. Non sono registrati feriti per ora.

19:45

Attimi di tensione prima di Avellino-Sampdoria: cosa è successo

Contatto tra i tifosi blucerchiati e la polizia all'esterno dello stadio Partenio-Lombardi a poco meno di un'ora dal fischio d'inizio: la situazione sembra essere sotto controllo.

19:30

Avellino-Sampdoria, Le probabili scelte di Nesta e Corradi

AVELLINO (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Russo, Cheddira. Allenatore: Nesta.

A disposizione: Iannarilli, Sassi, Di Bitonto, Simic, Sala, Sounas, Faticanti, Berenbruch, Adamo, Di Paolo, Biasci, Pandolfi, Favilli.

-----------

SAMPDORIA (3-4-2-1): Vindahl; Di Pardo, Gartenmann, Delli Carri; De Paoli, Henderson, Makoumbou, Cicconi; Verschaeren, L. Insigne; Lauritsen. Allenatore: Corradi.

A disposizione: Krastev, Massolo, Ravanelli, Ferrari, Mbabu, Cosi, Karamoh, Begić, Tutino.

Stadio Partenio-Adriano Lombardi - Avellino