Dove vedere Benevento-Cesena in tv? Dazn o Prime Video, orario

Allo stadio "Vigorito" si affrontano il Benevento di Antonio Floro Flores e il Cesena di Alino Diamanti, in occasione del match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B . Archiviata la lunga sosta dedicata alle nazionali, le due squadre sono chiamate a lanciare un segnale al campionato, dopo essersi portate a ridosso della zona playoff. Sei partite in un mese che orienteranno i rispettivi cammini.

Benevento-Cesena, l'orario

Calcio d'inizio previsto per le ore 15 di oggi, sabato 10 ottobre, allo stadio "Ciro Vigorito", pronto ad ospitare l'attesissima sfida tra Benevento e Cesena. Floro Flores e Diamanti a caccia di punti importanti.

Dove vedere Benevento-Cesena in diretta tv

Benevento-Cesena sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Benevento-Cesena, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, nella sezione dedicata a LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.