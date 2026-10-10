Dove vedere Empoli-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario

Il Palermo capolista fa visita al nuovo Empoli di Matteo Andreoletti , reduce dal cambio in panchina che ha caratterizzato la lunga sosta dedicata alle nazionali. Esonerato Guido Pagliuca (subito approdato alla Carrarese), dentro l'ex tecnico di Padova e Benevento. I rosanero di Filippo Inzaghi , dal canto loro, non hanno nessuna intenzione di frenare la propria corsa: aspettative altissime e obiettivo promozione diretta.

Empoli-Palermo, l'orario

La sfida di oggi, sabato 10 ottobre, si disputerà allo stadio "Carlo Castellani" a partire dalle ore 15. L'arbitro del match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Dove vedere Empoli-Palermo in diretta tv

Empoli-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Empoli-Palermo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, nella sezione dedicata a LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.