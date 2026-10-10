Inzaghi: "Vittoria meritata, ma non abbiamo fatto nulla"

Dove vedere Empoli-Palermo in tv? Dazn o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B: le probabili scelte di Matteo Andreoletti e Filippo Inzaghi
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Pubblicato il 10.10.2026, 10:59

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Il Palermo capolista fa visita al nuovo Empoli di Matteo Andreoletti, reduce dal cambio in panchina che ha caratterizzato la lunga sosta dedicata alle nazionali. Esonerato Guido Pagliuca (subito approdato alla Carrarese), dentro l'ex tecnico di Padova e Benevento. I rosanero di Filippo Inzaghi, dal canto loro, non hanno nessuna intenzione di frenare la propria corsa: aspettative altissime e obiettivo promozione diretta.

Empoli-Palermo, l'orario

La sfida di oggi, sabato 10 ottobre, si disputerà allo stadio "Carlo Castellani" a partire dalle ore 15. L'arbitro del match sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

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Dove vedere Empoli-Palermo in diretta tv

Empoli-Palermo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Empoli-Palermo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Amazon Prime Video, nella sezione dedicata a LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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