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Dove vedere Entella-Juve Stabia in tv? Dazn o Prime Video, orario

Le vespe fanno visita alla squadra di Chiavari in occasione della sesta giornata di Serie B: le probabili scelte di Chiappella e De Giorgio
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Pubblicato il 10.10.2026, 11:18

Serie BVirtus Entellajuve stabia

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La Juve Stabia di Pietro De Giorgio, alle prese con un -4 in classifica, sfida la Virtus Entella di Andrea Chiappella in occasione della sesta giornata del campionato di Serie B. Campani ultimi in classifica, complice la pesante penalizzazione, e chiamati a lanciare subito un segnale, nonostante le note problematiche societarie. I liguri, dal canto loro, vengono dal prezioso 0-0 di Cremona e in casa hanno già dimostrato di poter fare vittime illustri. Incognita sosta per ambo gli schieramenti.

Entella-Juve Stabia, l'orario

Il match di Serie B andrà in scena oggi, sabato 10 ottobre, allo stadio "Enrico Sannazzari" di Chiavari alle ore 15. Il fischietto odierno sarà il Sig. Mattia Drigo della sezione di Portogruaro.

Calendario Serie B, le date e gli orari di tutte le partite dalla 12ª alla 20ª giornata

Dove vedere Entella-Juve Stabia in diretta tv

Entella-Juve Stabia sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Entella-Juve Stabia, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN e Amazon Prime Video, nella sezione dedicata a LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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