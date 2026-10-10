Il Palermo continua la sua corsa: quattro gol all'Empoli. Successo per il Benevento contro il Cesena

Dopo l’anticipo del venerdì, che ha visto l’Avellino battere per 4-1 la Sampdoria , prosegue la sesta giornata di Serie B . Il Palermo prosegue la propria corsa. Al Castellani, i rosanero hanno battuto per 4-2 l'Empoli di Andreoletti. Successo interno per il Benevento contro il Cesena, mentre la Juve Stabia ha pareggiato sul campo dell'Entella.

Empoli-Palermo: succede tutto nel secondo tempo

Tra Empoli e Palermo succede tutto nel secondo tempo. Dopo ventiquattro tiri in porta dei rosanero, a passare in vantaggio sono i padroni di casa, grazie a un calcio di rigore segnato da Saporiti al 50'. Il pareggio arriva dopo sette minuti, con la zampata in area di rigore di Pohjanpalo. Il Palermo trova subito il raddoppio: al 65' Palumbo segna il 2-1, mentre quattro minuti più tardi ci pensa Johnsen ad allungare la distanza. Al 79' un altro calcio di rigore, questa volta segnato da Popov, riduce le distanze, prima della rete del definitivo 2-4 segnata da Cassandro a due minuti dal novantesimo.

Terzo successo di fila per il Benevento

Trova un successo, il terzo di fila, il Benevento. La squadra di Floro Flores in casa ha battuto per 2-0 in casa il Cesena di Diamanti. La gara è stata sbloccata al 25' a Siatounis, mentre al terzo minuto di recupero Luigi Cherubini, membro dell'Under-21 di Silvio Baldini, ha trovato la rete del definitivo 2-0. A Chiavari, invece, beffa per la Juve Stabia. La squadra di De Giorgio era passata in vantaggio al 47' con la rete di Di Nardo. I padroni di casa hanno trovato il pareggio al sesto minuto di recupero grazie al gol di Giacomo Corona. Pareggio per 0-0 anche tra Sudtirol e Ascoli.

Il Vicenza ospita il Pisa alle 17:15

Il sabato di Serie B si chiuderà al “Menti” di Vicenza, con la sfida tra la squadra di Gallo e il Pisa di Paolo Bianco. I padroni di casa hanno ottenuto un solo successo in campionato, al primo turno, mentre per i nerazzurri la vittoria manca ormai dal sei settembre. Il calcio d’inizio è previsto alle 17:15.

