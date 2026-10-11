Dove vedere Catanzaro-Mantova in tv? Dazn o Prime Video, orario
La domenica della sesta giornata di Serie B si apre al "Ceravolo", dove il Catanzaro di Gorgone è chiamato a fare punti, dopo quattro sconfitte nei precedenti cinque turni. La sfida non sarà delle più semplici: l'avversario sarà infatti il Mantova di Modesto, che vuole tenere la scia del Palermo di Inzaghi capolista.
Catanzaro-Mantova, l'orario
Il match di Serie B andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio "Ceravolo" di Catanzaro alle ore 15. Il fischietto odierno sarà il Sig. Mucera della sezione di Palermo.
Dove vedere Catanzaro-Mantova in diretta tv
Catanzaro-Mantova sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Catanzaro-Mantova, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN e Amazon Prime Video, nella sezione dedicata a LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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