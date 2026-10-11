Il Mantova tiene il passo del Palermo: tris a Catanzaro

Il Mantova si conferma imbattuto e riparte, dopo la lunga sosta per le nazionali, andando a vincere al Ceravolo contro il Catanzaro: 3- 1. Gli uomini di Modesto si confermano a -2 dalla capolista Palermo grazie ai gol di Tomasevic al 30' (assist di Ilie ), del solito Ruocco al 34', innescato da Benaissa-Yahia , e di Bragantini al 55', servito da Castellini . Al 91' Antonini rende meno pesante il passivo.

Carrarese, buona la prima per Pagliuca: Padova ko

La domenica di Serie B prosegue con la sfida tra Padova e Carrarese. Colpo in trasferta dei toscani che vincono 2-0 all'Euganeo. Un gol per tempo per la squadra di Pagliuca: al 14' Rubina segna la rete che sblocca la partita, Rouhi al 51' firma il raddoppio definitivo. Prima vittoria stagionale per la Carrarese che arriva dopo il cambio in panchina con l'arrivo di Pagliuca. Dopo la sfida Modena-Verona alle 19:30, scenderà il sipario sulla sesta giornata del torneo cadetto dopo l'anticipo del venerdì tra Avellino e Sampdoria (4-1) e le partite del sabato (da segnalare il successo (3-2) della capolista Palermo a Empoli.