Dove vedere Modena-Verona in tv? Dazn o Prime Video, orario
La domenica della sesta giornata di Serie B si chiude al "Braglia", dove il Modena di Galloppa vuole riprendere il proprio percorso con il successo per insediare i primi posti e portarsi a -3 dal Palermo capolista. Contro ci sarà il Verona di Baroni, che prima della sosta ha vinto il derby contro il Vicenza e vuole avvicinare i piani alti della classifica.
Modena-Verona, l'orario
Il match di Serie B andrà in scena oggi, domenica 11 ottobre, allo stadio "Braglia" di Modena alle ore 19:30. Il fischietto odierno sarà Arena della sezione di Torre del Greco.
Dove vedere Modena-Verona in diretta tv
Modena-Verona sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e LaB Channel, su Amazon Prime Video, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Modena-Verona, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN e Amazon Prime Video, nella sezione dedicata a LaB Channel. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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