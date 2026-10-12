Belotti fa impazzire il Modena all'ultimo secondo, il messaggio della nonna è dolcissimo

Giorgia Duro, la moglie dell'attaccante, pubblica un post su Instagram che emoziona i tifosi. Un po' come le prestazioni del Gallo
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2 min

Pubblicato il 12.10.2026, 10:08

BelottigiorgiaduroModena

Andrea Belotti, ancora lui. L'attaccante, arrivato svincolato da poche settimane, è ancora determinante per il Modena: al 5' di recupero è sua la spaccata che completa la rimonta e consente a Galloppa di battere il Verona. La rete decisiva, anche per il modo in cui è arrivata, è il simbolo di un attaccante che non smette di crederci e che può diventare un'arma preziosa per il Modena. Il Gallo è tornato a cantare, e lo ha fatto nel modo più emozionante possibile. Appostato sul secondo palo, chiude i giochi sul 3-2 e porta a casa non solo gol e punti, ma anche una fiducia, finalmente, preziosissima.

Il messaggio della moglie di Belotti, le dolci parole della nonna

Nella notte, poco dopo il gol di Belotti, sua moglie, Giorgia Duro, ha pubblicato una storia Instagram che ha emozionato i tifosi: "Mia nonna - ha scritto - di quasi 80 anni che alle 21.51 mi scrive un messaggio per dirmi che mio nonno si è commosso per il gol di Andrea rimarrà per sempre tra i momenti più belli della mia vita. Avere nonna Sara e nonno Toti nella nostra vita è un dono immenso". Ma cosa ha scritto la nonna? Un messaggio in siciliano: "Sago golli unonnu ecommosso". Che Giorgia Duro spiega così: "Ovviamente in siciliano a modo suo, quanto la amo". Felice lei, felici i tifosi del Modena che in Belotti hanno trovato, ancora, un calciatore che non mette mai la parola fine. Alla partita e, in fondo, pure a se stesso.

 

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