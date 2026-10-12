Belotti fa impazzire il Modena all'ultimo secondo, il messaggio della nonna è dolcissimo

Andrea Belotti, ancora lui. L'attaccante, arrivato svincolato da poche settimane, è ancora determinante per il Modena: al 5' di recupero è sua la spaccata che completa la rimonta e consente a Galloppa di battere il Verona. La rete decisiva, anche per il modo in cui è arrivata, è il simbolo di un attaccante che non smette di crederci e che può diventare un'arma preziosa per il Modena. Il Gallo è tornato a cantare, e lo ha fatto nel modo più emozionante possibile. Appostato sul secondo palo, chiude i giochi sul 3-2 e porta a casa non solo gol e punti, ma anche una fiducia, finalmente, preziosissima.