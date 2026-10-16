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Dove vedere Verona-Catanzaro in tv? Dazn o Sky, orario

Al via la settima giornata di Serie B, la squadra di Baroni ospita quella di Gorgone: le possibili scelte dei due tecnici
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Pubblicato il 16.10.2026, 11:23

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Si apre la settima giornata del campionato di Serie B. Al "Bentegodi" il Verona, dopo la sconfitta contro il Modena e con sette punti conqustati in classifica, ha un grande bisogno di punti. La squadra di Baroni ospiterà per l'occasione il Catanzaro di Gorgone, penultimo in classifica (ma ultimo per rendimento, considerata la penalizzazione della Juve Stabia), reduce da due sconfitte di fila.

Verona-Catanzaro, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 16 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio "Bentegodi" di Verona. Toccherà al Sig. Perri della sezione di Roma dirigere l'incontro.

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Dove vedere Verona-Catanzaro in diretta tv

Verona-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Verona-Catanzaro, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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