Serie B
venerdì 16 ottobre 2026
Stadio Marcantonio Bentegodi
20:30
Serie B
venerdì 16 ottobre 2026
Stadio Marcantonio Bentegodi
Arbitro Mario Perri
Arbitro Mario Perri
Verona-Catanzaro diretta Serie B: segui l'anticipo della 7ª giornata, il risultato LIVE
La 7ª giornata di Serie B si apre con l'anticipo del Bentegodi tra Verona e Catanzaro, due squadre che non sono partite benissimo ed entambe ko alla ripresa del campionato dopo la sosta. Gli uomini di Baroni, reduci dalla sconfitta con il Mantova, sono fermi a quota 7 punti, in nona posizione, mentre i calabresi di Gorgone annaspano con soli 3 punti in classifica. È una gara delicata per entrambi gli allenatori, che rischiano di giocarsi la panchina proprio con questa sfida. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio.
19:48
Le formazioni ufficiali di Verona-Catanzaro
HELLAS VERONA (4-3-3): Perilli; Zappa, Calabrese, Dawidowicz, De Battisti; Iannoni, Le Borgne, Bernede; Livramento, Mosquera, Sarr. A disposizione: Leali, Frese, Mulattieri, Kastanos, Harroui, Lella, Slotsager, Cerbone, Akale, Fallou, Sezonienko, Ekuban. Allenatore: Marco Baroni.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Candela, Mosti, Petriccione, Di Francesco; Iemmello, Giovane; Pecorino. A disposizione: Marietta, Postiglione, Buso, Koffi, Pafundi, Verrengia, Tchaouna, Alesi, Frosinini, D'Alessandro, Arditi, Dorval. Allenatore: Giorgio Gorgone.
19:45
Il momento nero del Catanzaro
Il Catanzaro ha perso sette delle ultime otto partite (1V) di Serie B: nessuna squadra ha fatto peggio dallo scorso maggio, considerando anche il massimo campionato (sette ko pure per il Parma). Nel dettaglio, i calabresi potrebbero subire cinque sconfitte nelle prime cinque gare esterne di un torneo cadetto soltanto per la terza volta nella loro storia, dopo quelle del 2005/06 e 1983/84.
19:30
Verona, obiettivo tre vittorie di fila
Dopo la sconfitta casalinga contro l'Ascoli (1-2) alla prima giornata di campionato, il Verona ha vinto le due successive al Bentegodi, contro Arezzo e Vicenza, con un punteggio complessivo di 7-1. Gli scaligeri potrebbero infilare tre vittorie interne consecutive in Serie B per la prima volta da dicembre 2016-gennaio 2017, sotto la gestione di Fabio Pecchia.
19:16
Numeri e curiosità di Verona-Catanzaro
Hellas Verona e Catanzaro tornano ad affrontarsi in Serie B a distanza di oltre 20 anni dall'ultimo match, andato in scena il 18 febbraio 2006 (0-0). I giallorossi non vincono da nove partite (5N, 4P) contro i veneti nel torneo cadetto; l'ultimo successo dei calabresi contro gli scaligeri nella competizione risale al 9 ottobre 1966 (3-1 in casa).
L'Hellas Verona ha vinto tutte le ultime quattro sfide casalinghe contro il Catanzaro in Serie B, subendo soltanto un gol nel parziale (tre 'clean sheet'). Si tratta della striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi degli scaligeri contro un'avversaria, considerando le squadre che partecipano a questo campionato cadetto.
Stadio Marcantonio Bentegodi - Verona
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