Verona-Catanzaro diretta Serie B: segui l'anticipo della 7ª giornata, il risultato LIVE

La 7ª giornata di Serie B si apre con l'anticipo del Bentegodi tra Verona e Catanzaro, due squadre che non sono partite benissimo ed entambe ko alla ripresa del campionato dopo la sosta. Gli uomini di Baroni, reduci dalla sconfitta con il Mantova, sono fermi a quota 7 punti, in nona posizione, mentre i calabresi di Gorgone annaspano con soli 3 punti in classifica. È una gara delicata per entrambi gli allenatori, che rischiano di giocarsi la panchina proprio con questa sfida. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio.