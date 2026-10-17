Dove vedere Benevento-Vicenza in tv? Dazn o Sky, orario

Prosegue la settima giornata del campionato di Serie B . Il Benevento di Floro Flores, davanti ai propri tifosi, vuole proseguire il proprio grande momento di forma. I giallorossi sono reduci da tre vittorie consecutive . Contro, però, arriva il Vicenza . Gli uomini di Gallo hanno conquistato appena due punti nelle ultime cinque partite e sono chiamati a fare risultato per migliorare la propria classifica.

Benevento-Vicenza, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 15:00 allo stadio "Vigorito" di Benevento. Toccherà al Sig. Galipò della sezione di Firenze dirigere l'incontro.

Dove vedere Benevento-Vicenza in diretta tv

Benevento-Vicenza sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Prime Video, sul canale LaB Channel. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Benevento-Vicenza, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN e Prime Video. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.